Кандидат от ЛДПР увеличивает отрыв от действующего губернатора на выборах во Владимирской области
После подсчета более 40% голосов Светлана Орлова из «Единой России» набирает 42,58%, а ее соперник Владимир Сипягин – 51,63%. Сипягин лидировал и прежде, но был момент, когда вперед вырвалась Орлова. По данным регионального избиркома, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на выборах зафиксировано не было.
Комментарии1
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sim202_ 24 сентября 2018 | 01:09
Выборы - кто угодно,
лишь бы не едрососы...