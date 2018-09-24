Политик Алексей Навальный сегодня выходит на свободу после ареста в 30 суток
В ближайшее время он ответит главе Росгвардии Виктору Золотову, который ранее вызвал политика на дуэль. Об этом в эфире ютуб канала Навальный Лайф сказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
В конце августа сотрудники полиции задержали Алексея Навального у подъезда его дома. Суд обвинил политика в нарушении правил проведения массовых мероприятий.
Комментарии11
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sandro_007 24 сентября 2018 | 00:18
Луч солнца золотого
Тьмы скрыла пелена,
И между нами снова
Вдруг выросла стена.
День пройдет наступит утро ясное
Верю я что нас удача ждет
День пройдет и выйдет солнце ясное.
Лёша придет,
Лёша придет.
antiboh 24 сентября 2018 | 00:21
sandro_007: Придёт,обязательно придёт
sandro_007 24 сентября 2018 | 00:28
antiboh:
Кто превратится в сочную отбивную: Золотов или Навальный? Вот в чем вопрос.
antiboh 24 сентября 2018 | 00:57
sandro_007: А кто такой золотов?
nelibermot22 24 сентября 2018 | 00:31
Грандиозное событие! Завтра не один, а пара-тройка блогов будет на йехе. Это ж вам не в Кемерово ехать, когда проще хохлопранкера скопипастить
drillerthriller 24 сентября 2018 | 01:15
sandro_007: Утро наступает после ночи.
fresh_breeze 24 сентября 2018 | 00:22
"В ближайшее время он ответит главе Росгвардии Виктору Золотову, который ранее вызвал политика на дуэль. "
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Ответит или примет вызов? 8)
mahnozlukka 24 сентября 2018 | 00:28
fresh_breeze:
Сказка для взрослых в 2-х действиях Репа и Дед.
1 Посадил Дед Репу
2 Откинулся Репа и зарезал Деда.
Роли исполняли:
Репа-Навальный
Дед-Золотов
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 00:28
Как выйдет, так и снова зайдёт..
salut__521 24 сентября 2018 | 00:41
Ну самое время начистить золотовскую харю, но боюсь, генеральская морда уже заручилась справкой от фюрера, а именно: в бой не вступать ни под каким видом, дабы не уронить честь фашистского мундира и без того задрипанную!..
mosser 24 сентября 2018 | 00:50
Навальный - президент РФ!