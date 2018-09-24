Политик Алексей Навальный сегодня выходит на свободу после ареста в 30 суток

В ближайшее время он ответит главе Росгвардии Виктору Золотову, который ранее вызвал политика на дуэль. Об этом в эфире ютуб канала Навальный Лайф сказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

В конце августа сотрудники полиции задержали Алексея Навального у подъезда его дома. Суд обвинил политика в нарушении правил проведения массовых мероприятий.