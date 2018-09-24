Марш Антикапитализм и митинг прошли в Москве
Участники выражали свое недовольство пенсионной реформой, властью и повышением НДС. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из митингующих, активист Трудовой России Эльмар Рустамов.
Антикапитализм проводится ежегодно с 2001 года.
Комментарии5
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idshoohov 24 сентября 2018 | 00:27
Я за капитализм.
redactor 24 сентября 2018 | 00:41
idshoohov: Ваше мнение очень важно для нас. Оставайтесь на линии..
glock09 24 сентября 2018 | 00:57
idshoohov: А участники марша за феодализм.
tverboul 24 сентября 2018 | 01:14
Манифестация в древнем Риме. Демонстранты несут плакаты: "Да здравствует феодализм - светлое будущее всего человечества!"
savl_1 24 сентября 2018 | 01:15
"недовольство пенсионной реформой, властью и повышением НДС"
- Требования вполне нормальные.