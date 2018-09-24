На выборах губернатора Владимирской области кандидаты во втором туре «сравняли счет»
После подсчета чуть более 20% бюллетеней они набирают по 47% голосов. Действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Светлана Орлова на десятые доли процента опережает кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина.
Явка во втором туре губернаторских выборов составила около 33%. По данным регионального избиркома, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на выборах зафиксировано не было.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровской области, набрав 69,57% голосов. У прежнего губернатора, кандидата от «Единой России» — 27,97%. Об этом сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.
На выборах в Хабаровском крае не выявлено нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования. Об этом сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Леонид Гозман.
Комментарии9
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eugene_netchaev 24 сентября 2018 | 00:18
Ну вот, чего я говорил! Повторения Хабаровска они не желают. Все равно никто ничего не проверит!
zapadnay 24 сентября 2018 | 00:31
С трудом верится, а точнее совсем не верится. В твиттере совсем другая картинка.
paul_2105 24 сентября 2018 | 00:37
eugene_netchaev: Твиттер Л.Волкова почитайте - там все понятно с Орловой (и ЦИК).
plank1957 24 сентября 2018 | 00:23
Ложь, пи***ж и провокация! По Киржачскому району Орлова не набрала даже 20% голосов.
tks 24 сентября 2018 | 00:30
Ха-ха-ха едирасты-махинаторы.
sokal123 24 сентября 2018 | 00:53
tks: Это норма для путинской россии -мухлевать в открытую и вешать лапшу на уши. Все в законе.
basman 24 сентября 2018 | 00:47
уже 4 часа как закончилоось голосование, а посчитано только 20 процентов. Нечисто что то. Победит Орлова, чую!
plank1957 24 сентября 2018 | 00:55
basman:
Пардон, Орловой нарисуют победу, да и то, если не будет скандала, а он назревает.
basman 24 сентября 2018 | 01:05
5 часов прошло однако. Сайт избиркома не обновляется, застыл на 20 ти процентах. Поздравляем Орлову!