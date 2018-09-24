На выборах губернатора Владимирской области кандидаты во втором туре «сравняли счет»

После подсчета чуть более 20% бюллетеней они набирают по 47% голосов. Действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Светлана Орлова на десятые доли процента опережает кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина.

Явка во втором туре губернаторских выборов составила около 33%. По данным регионального избиркома, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на выборах зафиксировано не было.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровской области, набрав 69,57% голосов. У прежнего губернатора, кандидата от «Единой России» — 27,97%. Об этом сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.

На выборах в Хабаровском крае не выявлено нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования. Об этом сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Леонид Гозман.