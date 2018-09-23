Германский автоконцерн Porsche отказывается от дизельных двигателей из-за скандала вокруг махинаций с показателями выбросов в атмосферу вредных веществ. Об этом руководитель компании Оливер Блуме сообщил в интервью газете «Бильд ам зонтаг».

Напомним, громкие разоблачения коснулись прежде всего дизельных машин Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. На самом же деле вредные выбросы в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.