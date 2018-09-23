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23:02, 23 сентября 2018

Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Это произошло на ее в музее Palazzo Strozzi. Неизвестный мужчина ударил Абрамович по голове картиной, на которой была изображена художница. Итальянские СМИ сообщают, что автором портрета являлся сам нападавший.

По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович в результате нападения не пострадала. Злоумышленник задержан. По некоторым данным, он является гражданином Чехии.

Комментарии

3

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viktorova 23 сентября 2018 | 23:12

Гриц номер два?

mikhail_spb_ 23 сентября 2018 | 23:13


Она имеет отношение к Роману Аркадьевичу?

(комментарий скрыт)

fresh_breeze 23 сентября 2018 | 23:38

Плохо, что напали, но хорошо, что не в Британии (напр. в Солсбери), иначе заказчик нападения был бы назван сразу.

PS:
Какой номер паспорта у чеха? Сейчас некоторые наловчились по номерам паспорта определять принадлежность его владельца к спецслужбам. )))

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