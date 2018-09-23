Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Это произошло на ее в музее Palazzo Strozzi. Неизвестный мужчина ударил Абрамович по голове картиной, на которой была изображена художница. Итальянские СМИ сообщают, что автором портрета являлся сам нападавший.

По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович в результате нападения не пострадала. Злоумышленник задержан. По некоторым данным, он является гражданином Чехии.