Гражданин России задержан в Норвегии за шпионаж. Это подтвердило посольство РФ в Осло
«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом», — говорится в комментарии посольства на его официальной странице в «Фейсбуке».
Россиянина заподозрили в разведывательной деятельности после того, как он принял участие в компьютерном семинаре, который проходил в норвежском парламенте.
По данным местной прессы, задержанному 51 год. Он заключен под стражу, предварительно, на две недели. У него изъято электронное оборудование.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 23 сентября 2018 | 23:10
Провал за провалом.
Штирлицы и Йоганы Вайсы попадаются всё чаще, причём даже в таких тихих странах, как Норвегия.
Нацдилер поёт "с чего начинается родина" чуть ли не каждую неделю.
antiboh 23 сентября 2018 | 23:24
mikhail_spb_: Вот они .."паспорта"
serhio_25__ 23 сентября 2018 | 23:35
mikhail_spb_: ""Провал за провалом"" - ой и не говори, хватаешь любого русского туриста и объявляешь это провалом года. Пора уже в России готовить туристов как разведчиков, чтобы они не проваливались.
kaputvsemu 23 сентября 2018 | 23:16
Не прижился колорадский "жучок" на норвежской ниве.
zavlabor 23 сентября 2018 | 23:19
Сверили номер паспорта?
serhio_25__ 23 сентября 2018 | 23:38
zavlabor: Конечно и нашли там похожие цифры, что и у всех русских разведчиков 1234567890.
gs1112 23 сентября 2018 | 23:22
А если у российского разведчика какой парфюм в кейсе завалялся, то его ему в лицо брызнуть надо.