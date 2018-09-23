Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровской области, набрав 69,57% голосов
У прежнего губернатора, кандидата от «Единой России» — 27,97%. Об этом сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.
После подсчета примерно 9% бюллетеней на выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набирает почти 50% голосов. У действующего губернатора, кандидата от Единой России Светланы Орловой— меньше 45% голосов. Явка во втором туре составила чуть больше 33%, в первом туре проголосовало около 28% избирателей. Существенных нарушений зафиксировано не было, — об этом сообщил региональный избирком.
Комментарии11
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beobachter 23 сентября 2018 | 23:05
Процесс пошёл! Едро катится в тартарары!!!
prapor111 23 сентября 2018 | 23:09
beobachter: И это радует!
zapadnay 23 сентября 2018 | 23:19
Молодцы, хабаровчане, «прокатили» кандидата их «Единой России».
Хотя, конечно, какая ЛДПР оппозиция? Но, судя по всему, кто угодно, лишь бы не партия власти.
brandfa 23 сентября 2018 | 23:11
beobachter: ...на смену ему идёт ЛДПР: сладкий хрен вместо горькой редьки. Ура!
perectukin 23 сентября 2018 | 23:06
О, Жирик еще пару мильенов баксов заработал ...
Одинхрен этот дебил из ЛДПР будет танцевать под Путинскую дудку.
Ты хоть как назови кандидата - все из одной задницы вылезли .
Как путин скажет - так и будет.
kaputvsemu 23 сентября 2018 | 23:30
Один путинский напёрсток - "ЕдРо", второй напёрсток - ГосДума и безропотный Медвед, третий напёрсток - ЛДПР гэбэшного гомункулюса Жирика. И ещё в рукаве - слепой ЦИК, беспринципное ФСБ, перекормленная Росгвардия, карманные СМИ... Поэтому шулер Путин фраера, который "народ", всегда сделает.
leninec30 23 сентября 2018 | 23:10
Видно сливают едрисню, будет новая партия власти лдпр после отдачи богу души жирика. Чего-то здорово везёт сегодня жирика, будет уже 3 губернатор у них.
tks 23 сентября 2018 | 23:20
Ненавидя Едирастов люди голосуют за спойлерастов.
Крах путинской политики. Точнее конец начала краха.
anemon 23 сентября 2018 | 23:23
Разумеется, я не за ЛДПР и коммуняк, но как радует поражение ЕдРосов, от кого бы то ни было!
nds_01 23 сентября 2018 | 23:26
Как бы не пришлось мыть сапоги в Индийском океане. Беспокоюсь.
hammiak 23 сентября 2018 | 23:40
стоп стоп стоп! вы уверены, что посчитали 100% а не 99,9% или 146%? а то едрос может догнать и обогнать!