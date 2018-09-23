Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровской области, набрав 69,57% голосов

У прежнего губернатора, кандидата от «Единой России» — 27,97%. Об этом сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.

После подсчета примерно 9% бюллетеней на выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набирает почти 50% голосов. У действующего губернатора, кандидата от Единой России Светланы Орловой— меньше 45% голосов. Явка во втором туре составила чуть больше 33%, в первом туре проголосовало около 28% избирателей. Существенных нарушений зафиксировано не было, — об этом сообщил региональный избирком.