Министерство обороны РФ представило свою версию событий, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии

Министерство обороны России представило свою версию событий, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что основные выводы не изменились: ответственность за гибель российских военных несет Израиль. Конашенков также обвинил израильскую сторону в преступной халатности и неблагодарности. По его словам, Россия ни разу не нарушила договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО – даже если при нанесении Израилем авиационных ударов создавалась угроза безопасности российских военнослужащих.



Израилю не стоит опасаться ухудшения отношений с Москвой из-за крушения российского самолета в Сирии. Такое мнение в эфире телеканала RTVI высказал бывший посол Израиля Цви Маген.

Самолет был сбит 17 сентября сирийской ракетой. В Минобороны утверждают, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским ИЛ-20 и подставили его под огонь.