После подсчета примерно 9% бюллетеней на выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Сипягин
После подсчета примерно 9% бюллетеней на выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набирает почти 50% голосов. У действующего губернатора, кандидата от Единой России Светланы Орловой— меньше 45% голосов.
Серьезных нарушений в процессе голосования выявлено не было, — рассказал зампредседателя избиркома региона Сергей Канищев.
На пост губернатора Владимирской области претендуют Светлана Орлова от «Единой России» и Владимир Сипягин от ЛДПР.
Комментарии2
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meteor1908 23 сентября 2018 | 22:06
Интересно, что будет на финише...
lion64__2 23 сентября 2018 | 22:09
У жириков сегодня праздник, похоже. Двух едросов могут свалить.