После подсчета примерно 9% бюллетеней на выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Сипягин

После подсчета примерно 9% бюллетеней на выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набирает почти 50% голосов. У действующего губернатора, кандидата от Единой России Светланы Орловой— меньше 45% голосов.

Серьезных нарушений в процессе голосования выявлено не было, — рассказал зампредседателя избиркома региона Сергей Канищев.

На пост губернатора Владимирской области претендуют Светлана Орлова от «Единой России» и Владимир Сипягин от ЛДПР.