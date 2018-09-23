Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровской области, набрав 69,57% голосов

У прежнего губернатора, кандидата от «Единой России» — 27,97%. Об этом сообщает ЦИК.

На выборах в Хабаровском крае не выявлено нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования. Об этом сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху москвы» высказал политолог Леонид Гозман.