Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровской области, набрав 69,57% голосов
У прежнего губернатора, кандидата от «Единой России» — 27,97%. Об этом сообщает ЦИК.
На выборах в Хабаровском крае не выявлено нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования. Об этом сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху москвы» высказал политолог Леонид Гозман.
Комментарии2
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rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 22:07
Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху москвы» высказал политолог Леонид Гозман...
У кривого Егорки глаз шибко зоркий, одна беда - глядит не туда.
individualist 23 сентября 2018 | 22:09
Что ж, можно поздравить нового губернатора с победой, похоже, с настоящей, а не нарисованной!