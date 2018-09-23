В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые проводили акцию у здания нефтехимической компании «Сибур-холдинг». Об этом сообщает издание ОВД-Инфо. Активисты кидали в здание дымовые шашки, развернули баннер «Олигархов раскулачить», а также разбросали листовки. Среди задержанных есть несовершеннолетний. Активистов доставили в отделение. В чем их обвиняют, пока неизвестно.