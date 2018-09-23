В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия»
В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые проводили акцию у здания нефтехимической компании «Сибур-холдинг». Об этом сообщает издание ОВД-Инфо. Активисты кидали в здание дымовые шашки, развернули баннер «Олигархов раскулачить», а также разбросали листовки. Среди задержанных есть несовершеннолетний. Активистов доставили в отделение. В чем их обвиняют, пока неизвестно.
Комментарии1
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nestor199 23 сентября 2018 | 21:36
В чем обвиняют? А разве эти активисты/пассивисты педерасты в здание дымовые шашки не бросали?