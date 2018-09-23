В Дагестане арестован на 10 суток заместителя руководителя главы и правительства республики Исмаил Эфендиев, — сообщает РИА «Новости». Такое решение принял суд Махачкалы.

Если Эфендиеву будет предъявлено обвинение, срок ареста увеличат на два месяца. По словам источника РИА, Эфендиева обвиняют в превышении должностных полномочий. Он был задержан в рамках дела, по которому проходит бывший первый зампред правительства Дагестана Рамазан Алиев.