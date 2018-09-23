В Дагестане арестован на 10 суток заместителя руководителя главы и правительства республики Исмаил Эфендиев
В Дагестане арестован на 10 суток заместителя руководителя главы и правительства республики Исмаил Эфендиев, — сообщает РИА «Новости». Такое решение принял суд Махачкалы.
Если Эфендиеву будет предъявлено обвинение, срок ареста увеличат на два месяца. По словам источника РИА, Эфендиева обвиняют в превышении должностных полномочий. Он был задержан в рамках дела, по которому проходит бывший первый зампред правительства Дагестана Рамазан Алиев.
Комментарии1
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olban82 23 сентября 2018 | 22:01
Что за бред? Какие 10 суток? На какие два месяца?
Хоть бы УПК почитали прежде чем подобную хрень писать.