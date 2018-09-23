Во Владимирской области завершен второй тур выборов губернатора

Начался подсчет голосов. Явка во втором туре составила чуть больше 33%, в первом туре проголосовало около 28% избирателей. Существенных нарушений зафиксировано не было, — об этом сообщил региональный избирком.

На должность губернатора претендуют кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В случае победы Сипягин должен будет выбирать между постом губернатора и креслом депутата.