Во Владимирской области завершен второй тур выборов губернатора
Начался подсчет голосов. Явка во втором туре составила чуть больше 33%, в первом туре проголосовало около 28% избирателей. Существенных нарушений зафиксировано не было, — об этом сообщил региональный избирком.
На должность губернатора претендуют кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В случае победы Сипягин должен будет выбирать между постом губернатора и креслом депутата.
Комментарии12
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banyi4 23 сентября 2018 | 21:10
Бедный жирик, на кой ему это несчастье )
rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 21:26
На должность губернатора претендуют кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин...
Ни за что на свете, не проголосовал бы за тупую уродливую и лживую Светлану Орлову.
zurich_106 23 сентября 2018 | 22:07
после вбросов во Владивостоке, народ готов голосовать за кого угодно против едра
vinokur 23 сентября 2018 | 21:12
Заменим редьку хреном! Это прогресс, потому что раньше и такая замена выглядела невозможной. Не исключено, что в дальнейшем удастся перейти на редиску, а там ... голова кружится. Главное -- процесс пошел! Пошел?
orein51 23 сентября 2018 | 21:16
vinokur: х. редьки не слащен... но всё же...
addi 23 сентября 2018 | 21:18
Из двух куч г@вна выбрали одну. И как избиратели отличили одну от другой ?
Загадка....
y3emen1 23 сентября 2018 | 21:39
addi: так чем глубже жопа, тем разборчивей ибиратель
kolchak12 23 сентября 2018 | 21:32
Cипягин уже лидирует.
plank1957 23 сентября 2018 | 21:45
Я прекрасно понимаю, что Сипягин ничего хорошего не сделает, но хотя бы не так оголтело станет поддерживать Кремль. Это не заслуга Сипягина или ЛДПР, это протест против ЕР, и Сипягин должен понимать это.
aleksei123m 23 сентября 2018 | 21:52
"В случае победы Сипягин должен будет выбирать между постом губернатора и креслом депутата."
ОДНОЗНАЧНО выберет кресло.
Советую партии "ЖиВ" на следующие выборы заключить договор с местным цирком или зоопарком, на предмет предоставления достойных кандидатов.
nikolaitschi 23 сентября 2018 | 22:02
Избирательной системе есть куда развиваться. Видится, что когда-то кандидаты будут стоять около избирательной урны, ожидая избирателя. Если тот придет и в кого-нибудь из них плюнет, то счастливец будет считать себя избранным.
ivanbel 23 сентября 2018 | 22:04
Главное нАчать, а потом можно будет и углУбить.