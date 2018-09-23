Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае
После обработки практически 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает почти 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.
Лидер губернаторской гонки по итогам подсчета голосов в Хабаровском крае сегодня не раз менялся. Поначалу, когда побеждал Шпорт, в штабе Фургала заявляли об отказе признавать итоги голосования, теперь же Сергей Фургал говорит, что у него нет никаких жалоб на нарушения в ходе выборов.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений, которые могли бы повлечь отмену губернаторских выборов в Хабаровском крае, нет. И все это «несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов».
«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим. Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным», — сказала Памфилова.
Комментарии21
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stalinator 23 сентября 2018 | 21:04
Шпрот,ой Шпорт. Ой,все.
rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 21:23
Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае...
И пусть теперь носатые вонючки вроде Г.Павловского, А.Колесникова, С.Белковского или А.Кынева не говорят, что в России невозможна смена власти конституционным демократическим путём. Если наш народ не голосует за грязножопых картавых уродов, то это ещё не значит, что у нас не работает институт демократического голосования.
viktorova 23 сентября 2018 | 21:31
rpmcmurphy: /Если наш народ не голосует за грязножопых картавых уродов,../
Почему не голосует? Именно за тупых уродов и голосует...
tks 23 сентября 2018 | 21:58
rpmcmurphy: Дебил ты Патя, люди за спойлера проголосовали, из ненависти к путрисне! Какая нахрен тут Конституция? Какая нахрен демократия?! Ваш Фюрер ими уже не раз подтерся, и подотрется ещё!
zurich_106 23 сентября 2018 | 22:03
rpmcmurphy: смена власти конституционным демократическим путём....
что куришь?
wrongway1 23 сентября 2018 | 21:05
В банке с паучками--кто кого сожрёт...но банка то всё равно на месте
vinokur 23 сентября 2018 | 21:21
wrongway1: Раньше главпаук решал все, и пауков помельче рвали только по его прямому указанию.Теперь им разрешено драться друг с другом, разумеется, сохраняя верность главпауку. Как хотите, но я считаю это прогрессом. Теперь мелкие насекомые сообразят, что и паука можно сожрать.
mikhail_spb_ 23 сентября 2018 | 21:05
Не страшно, что проиграл кандидат от ПЖиВ.
Ведь лубянский жириноид тоже лежит под вертикалью.
lion64__2 23 сентября 2018 | 21:08
На довыборах в кнессет "жирик" победил едроса.
sargon5001 23 сентября 2018 | 21:10
Да, людей уже основательно тошнит от жуликов и воров. Хотя партия Жирика такое же такое же дерьмо собачье. Точнее, это все одна и та же партия оккупантов ЕРСРЛДПРКПРФ.
piter_ug 23 сентября 2018 | 21:12
Следующие «выборы» пройдут при ещё меньшей явке и едропуты проиграют на половине территории страны.
Поэтому следующие выборы вряд ли будут.
compare 23 сентября 2018 | 21:19
ну что же,все течет,все меняется.."шпорт"-"шпрот"....
mavviomi 23 сентября 2018 | 21:26
разочаровавшись в отморозках кацапы выбрали еще больших отморосков.
chubazzl 23 сентября 2018 | 21:26
Дураки, что голосуют за Жирика - он скотина и мразь. Нужно думать стратегически и голосовать за коммунистов. Лично я так и делаю.
kottigr1 23 сентября 2018 | 21:33
chubazzl: Нужно думать стратегически и голосовать за коммунистов. Лично я так и делаю.
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Многого добился ?
chubazzl 23 сентября 2018 | 21:34
kottigr1: Потихонечку пойдёт в регионах. Да уже идёт собственно.
kottigr1 23 сентября 2018 | 21:40
chubazzl: Лет за 100 дойдет ? .. Или в 99 уложится ?
chubazzl 23 сентября 2018 | 21:44
kottigr1: Других вариантов не вижу. Если коммунисты системные и до выборов допускаются, то есть маза, что если всё время бить в одну точку на каждых выборах (голосовать за них), то с этим не считаться они уже не смогут, даже с фальсификациями. Полюбас движение пойдёт. Даже несмотря на трусливого Зюгу. да и в самой кпрф могут начаться изменения.
chubazzl 23 сентября 2018 | 21:50
chubazzl: Коммунистам нужно обрабатывать электорат урода-жирика и перетягивать его на себя. Вот это сверхзадача.
tks 23 сентября 2018 | 22:01
chubazzl: Коммуняк направлялись уже, за 100 с лишним лет! Хватит!
tks 23 сентября 2018 | 21:55
Настолько велика у людей ненависть к едирастам, что они буквально за чучело готовы голосовать!