Z Архив новостей новости
5 21 6 2193
21:00, 23 сентября 2018

Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае

После обработки практически 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает почти 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.

Лидер губернаторской гонки по итогам подсчета голосов в Хабаровском крае сегодня не раз менялся. Поначалу, когда побеждал Шпорт, в штабе Фургала заявляли об отказе признавать итоги голосования, теперь же Сергей Фургал говорит, что у него нет никаких жалоб на нарушения в ходе выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений, которые могли бы повлечь отмену губернаторских выборов в  Хабаровском крае, нет. И все это «несмотря на  беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов».

«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим. Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным»,  — сказала Памфилова.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

stalinator 23 сентября 2018 | 21:04

Шпрот,ой Шпорт. Ой,все.

rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 21:23

Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае...

И пусть теперь носатые вонючки вроде Г.Павловского, А.Колесникова, С.Белковского или А.Кынева не говорят, что в России невозможна смена власти конституционным демократическим путём. Если наш народ не голосует за грязножопых картавых уродов, то это ещё не значит, что у нас не работает институт демократического голосования.

viktorova 23 сентября 2018 | 21:31

rpmcmurphy: /Если наш народ не голосует за грязножопых картавых уродов,../
Почему не голосует? Именно за тупых уродов и голосует...

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

tks 23 сентября 2018 | 21:58

rpmcmurphy: Дебил ты Патя, люди за спойлера проголосовали, из ненависти к путрисне! Какая нахрен тут Конституция? Какая нахрен демократия?! Ваш Фюрер ими уже не раз подтерся, и подотрется ещё!

zurich_106 23 сентября 2018 | 22:03

rpmcmurphy: смена власти конституционным демократическим путём....
что куришь?

wrongway1 23 сентября 2018 | 21:05

В банке с паучками--кто кого сожрёт...но банка то всё равно на месте

vinokur 23 сентября 2018 | 21:21

wrongway1: Раньше главпаук решал все, и пауков помельче рвали только по его прямому указанию.Теперь им разрешено драться друг с другом, разумеется, сохраняя верность главпауку. Как хотите, но я считаю это прогрессом. Теперь мелкие насекомые сообразят, что и паука можно сожрать.

mikhail_spb_ 23 сентября 2018 | 21:05


Не страшно, что проиграл кандидат от ПЖиВ.
Ведь лубянский жириноид тоже лежит под вертикалью.

lion64__2 23 сентября 2018 | 21:08

На довыборах в кнессет "жирик" победил едроса.

sargon5001 23 сентября 2018 | 21:10

Да, людей уже основательно тошнит от жуликов и воров. Хотя партия Жирика такое же такое же дерьмо собачье. Точнее, это все одна и та же партия оккупантов ЕРСРЛДПРКПРФ.

piter_ug 23 сентября 2018 | 21:12

Следующие «выборы» пройдут при ещё меньшей явке и едропуты проиграют на половине территории страны.
Поэтому следующие выборы вряд ли будут.

compare 23 сентября 2018 | 21:19

ну что же,все течет,все меняется.."шпорт"-"шпрот"....

mavviomi 23 сентября 2018 | 21:26

разочаровавшись в отморозках кацапы выбрали еще больших отморосков.

chubazzl 23 сентября 2018 | 21:26

Дураки, что голосуют за Жирика - он скотина и мразь. Нужно думать стратегически и голосовать за коммунистов. Лично я так и делаю.

kottigr1 23 сентября 2018 | 21:33

chubazzl: Нужно думать стратегически и голосовать за коммунистов. Лично я так и делаю.
---------------------------------------------
Многого добился ?

chubazzl 23 сентября 2018 | 21:34

kottigr1: Потихонечку пойдёт в регионах. Да уже идёт собственно.

kottigr1 23 сентября 2018 | 21:40

chubazzl: Лет за 100 дойдет ? .. Или в 99 уложится ?

chubazzl 23 сентября 2018 | 21:44

kottigr1: Других вариантов не вижу. Если коммунисты системные и до выборов допускаются, то есть маза, что если всё время бить в одну точку на каждых выборах (голосовать за них), то с этим не считаться они уже не смогут, даже с фальсификациями. Полюбас движение пойдёт. Даже несмотря на трусливого Зюгу. да и в самой кпрф могут начаться изменения.

chubazzl 23 сентября 2018 | 21:50

chubazzl: Коммунистам нужно обрабатывать электорат урода-жирика и перетягивать его на себя. Вот это сверхзадача.

tks 23 сентября 2018 | 22:01

chubazzl: Коммуняк направлялись уже, за 100 с лишним лет! Хватит!

(комментарий скрыт)

tks 23 сентября 2018 | 21:55

Настолько велика у людей ненависть к едирастам, что они буквально за чучело готовы голосовать!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 272 6 7072 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Министерство обороны РФ представило свою версию событий, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что основные выводы не изменились: ответственность за гибель российских военных несет Израиль…

5 111 6 5838
Новости

Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные. В военном ведомстве сегодня сказали, что истребители, которые нанесли удар по Латакии, фактически прикрылись российским самолетом-разведчиком, а сам Иерусалим в нарушение договоренностей предупредил Москву об ударе слишком поздно и, более того, указал неверные данные

5 163 6 9240
Новости

Израиль опасается жесткой реакции России на инцидент с Ил-20 в Сирии Военный самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО, однако Минобороны России обвиняет в случившемся израильских военных

5 101 6 7474
Новости

Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии Иерусалим вовремя не предупредил Москву о планах нанести авиаудары по сирийским объектам, а, кроме того, не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей, — подчеркнули в российском Минобороны

5 122 6 9342
Новости

Российский Ил-20 был сбит в Сирии из-за того, что Израиль передал России неверные координаты предстоящего авиаудара Об этом сегодня рассказали в министерстве обороны

5 137 6 11485
Новости

Министерство обороны России обвинило в непрофессионализме израильских летчиков Российское военное ведомство представило детальную информацию о гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20

5 93 6 8252
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 719 6 74403 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 55 6 6120 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 58 6 8160 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 417 6 59186 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 108 6 15664 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21048 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8733 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Новости

Два корабля ВМС Украины прошли под арками Крымского моста в сопровождении судов береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ По замыслу украинских властей поисковое судно «Донбасс» и буксир «Корец» должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море…

5 73 6 11812
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 193 6 32131 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин подписал указ об освобождении Василия Лихачева от обязанностей члена Центризбиркома Сообщалось, что Лихачев сам подал заявление об отставке

5 7 6 29546
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 171159 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 139 6 23249 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 226 6 253571 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 90 6 149550 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7286443
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3670882

Сегодня в эфире