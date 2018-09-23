ОПЕК и Россия отвергли призыв президента США немедленно увеличить добычу нефти

Дональд Трамп ранее дважды обратился к странам ОПЕК с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас». Между тем, после встречи в Алжире представителей стран, входящих в ОПЕК и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти, было решено, увеличивать объем добычи топлива, чтобы «охлаждать» рынок, сейчас нет никакой необходимости, — сообщает РБК.

Переговоры завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.