ОПЕК и Россия отвергли призыв президента США немедленно увеличить добычу нефти
Дональд Трамп ранее дважды обратился к странам ОПЕК с требованием «снизить цены на нефть прямо сейчас». Между тем, после встречи в Алжире представителей стран, входящих в ОПЕК и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти, было решено, увеличивать объем добычи топлива, чтобы «охлаждать» рынок, сейчас нет никакой необходимости, — сообщает РБК.
Переговоры завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.
Комментарии2
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kottigr1 23 сентября 2018 | 20:34
Путинойды очень много упрекали ЕС и даже Обаму за толерантность.. Надеюсь им придется по вкусу Трамп, который рубит шашкой направо и налево.. Кушайте, не обляпайтесь.. !
pipan 23 сентября 2018 | 20:38
kottigr1: Ну пока Трамп устраивает Путина ,пусть он машет своей шашкой !