Гражданин России задержан в Норвегии за шпионаж. Это подтвердило посольство РФ в Осло

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом», — говорится в комментарии посольства на его официальной странице в «Фейсбуке».

Россиянина заподозрили в разведывательной деятельности после того, как он принял участие в компьютерном семинаре, который проходил в норвежском парламенте.

По данным местной прессы, задержанному 51 год. Он заключен под стражу, предварительно, на две недели. У него изъято электронное оборудование.