Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае
После обработки практически 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает почти 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.
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После обработки практически 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает почти 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.
Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные. В военном ведомстве сегодня сказали, что истребители, которые нанесли удар по Латакии, фактически прикрылись российским самолетом-разведчиком, а сам Иерусалим в нарушение договоренностей предупредил Москву об ударе слишком поздно и, более того, указал неверные данные
Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии Иерусалим вовремя не предупредил Москву о планах нанести авиаудары по сирийским объектам, а, кроме того, не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей, — подчеркнули в российском Минобороны
Комментарии1
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rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 20:38
Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае...
Демократия работает.