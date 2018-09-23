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20:02, 23 сентября 2018

Десятки могил осквернили на кладбище под Петербургом

Там повалили памятники.

Полиция проводит проверку по факту осквернения могил на Ириновском кладбище, которое находится недалеко от Всеволожска в Ленобласти на дороге жизни. Неизвестные повалили памятники и стелы на 20 захоронениях. На фотографиях также видны упавшие Кресты. Кто это сделал не ясно. Рабочие утром обнаружили эти следы вандализма. Сразу после этого на кладбище приехали представители похоронных компаний. Как сообщали местные журналисты, разговор шёл на повышенных тонах. Возможно, что произошедшее — это борьба конкурентов на рынке ритуальных услуг. Во всяком случае, так считают работники кладбища. Правоохранители наоборот говорят о простом вандализме и хулиганстве.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела

Комментарии

8

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novirusic 23 сентября 2018 | 20:10

Скорее всего так проявляется конкуренция в России
Бандиты по-другому не могут.

hastings 23 сентября 2018 | 20:32

novirusic: Или атеисты - они с крестов бесятся.

evgeny_biolog 23 сентября 2018 | 20:16

"говорят о простом вандализме и хулиганстве."

Обыкновенный фашизм и элементарное варварство ...

timber_head 23 сентября 2018 | 20:27

"В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела"

Вот это круто. Совершенно деяние, квалифицируемое уголовным кодексом, а они решают вопрос"? Типа ждут, не заплатит ли кто, чтоб не возбуждали?

leninec30 23 сентября 2018 | 20:34

timber_head: да людей сбивают машины на пешеходных переходах и они менты точно так же решают вопрос о возбуждении дела.

disdai 23 сентября 2018 | 20:28

Атеисты, ити их мать!

unprejudiced 23 сентября 2018 | 20:28

И сегодня же персонаж выходит, а в его рядах как мы знаем особенно в Питере очень рьяные, жестокие и не имеющие человеческих лиц миньоны....

sbk 23 сентября 2018 | 20:31

unprejudiced: Да, да! И Обама с Меркелем тоже в ответе!
Уж мы-то знаем, правда?

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