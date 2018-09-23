Зампредседателя регионального облизбиркома: На выборах губернатора Владимирской области нет нарушений
На выборах губернатора Владимирской области нет нарушений, способных повлиять на итоги голосования, -об этом «Интерфакс» заявил заместитель председателя регионального облизбиркома Сергей Канищев.
По его словам, пока точное число нарушений «считается». В настоящее время речь идет о 16 случаях. .
Во Владимирской области во второй тур выборов губернатора вышли действующий глава региона Светлана Орлова из «Единой России» и ЛДПРовец Владимир Сипягин. Для победы во втором туре кандидатам необходимо получить простое большинство голосов.
Комментарии3
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leninec30 23 сентября 2018 | 20:15
Баб@ эта орлова просто ужас какой-то, что-то с чем-то, деревня деревней, когда ещё была в совете федерации такое молола, похожа на б@бу с птичником на голове из сф.
nikolashin2017 23 сентября 2018 | 20:30
leninec30: креатура вальки-полстакана
и кремлевского блатного уркагана...
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 20:32
Народ доверяет партии президента и его приспешникам ?