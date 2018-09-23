Зампредседателя регионального облизбиркома: На выборах губернатора Владимирской области нет нарушений

На выборах губернатора Владимирской области нет нарушений, способных повлиять на итоги голосования, -об этом «Интерфакс» заявил заместитель председателя регионального облизбиркома Сергей Канищев.

По его словам, пока точное число нарушений «считается». В настоящее время речь идет о 16 случаях. .

Во Владимирской области во второй тур выборов губернатора вышли действующий глава региона Светлана Орлова из «Единой России» и ЛДПРовец Владимир Сипягин. Для победы во втором туре кандидатам необходимо получить простое большинство голосов.