"Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае"

После обработки практически 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает почти 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.

Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Леонид Гозман.