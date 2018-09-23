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Эксклюзив Эха 20:00, 23 сентября 2018

Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае

После обработки практически 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает почти 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.

Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Леонид Гозман.

Комментарии

16

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sbk 23 сентября 2018 | 20:04

Шпорт, пора партию менять.

rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 20:12

Действующая власть слаба, мне нужны такие лидеры, которые умоют Израиль в крови.

gordy 23 сентября 2018 | 20:15

Путин поставил на хромую лошадь?

danko1 23 сентября 2018 | 20:16

rpmcmurphy: Эти 30%, которые набраны с помощью административного ресурса и силовиков, и есть в несколько раз увеличенный рейтинг Путина, который в реальности и 10% не составит, т.к. голосование было протестным, против путинского режима.

rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 20:19

danko1:

И что с того? Постираешь теперь свои трусы? За это тебе полагается медаль Бори Дурицкого.

mosser 23 сентября 2018 | 20:36

rpmcmurphy: просто дебил ты.

sbk 23 сентября 2018 | 20:28

rpmcmurphy: Утрись и жди. Больше никого не хочешь умыть?

goddd 23 сентября 2018 | 20:13

sbk: Без приписок и 10 % не было..Вот настоящий рейтинг Путина и его партии.

danko1 23 сентября 2018 | 20:18

goddd: Не видела Вашего комментария, но написала 100% один к одному.
Даже рейтинг Путина мы одинаково определили.

astet 23 сентября 2018 | 20:19

sbk: "Мочить единороссов при каждом удобном случае!
А попадётся в сортире, мочить и в сортире!"
(В. В. Путин)

trender 23 сентября 2018 | 20:13

Пока не посчитан хотя бы один бюллетень, у ЕР есть надежда. Опыт показывает, что чудеса существуют. И даже круче, чем у волшебника Чурова, заранее знавшего результаты.

kazlevich1949 23 сентября 2018 | 20:14

Ну таки а чего вы хотели, если в сухом остатке ЛДПР - это консерваторы, а где и "оружейное лобби" ЕР...

kazlevich1949 23 сентября 2018 | 20:20

kazlevich1949: "Люди устали от действующей власти"... да людям по барабану все эти белые, красные, зелёные: вы там играйтесь, играйтесь в "демократию", только нас не трогайте за здесь - сразу вспоминается интермедия Михаила Жванецкого, таки как Власть со своим народом разговаривает.

mikluho_m 23 сентября 2018 | 20:16

"Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае"
_______________________________________________
И теперь всё его движимое и не движимое имущество, а так же жена и дети переходят в распоряжение следующего губернатора.

leninec30 23 сентября 2018 | 20:22

Договорняк чистой воды, очень большой отрыв. Жириновец ни чем не лучше едроса.

stalk25 23 сентября 2018 | 20:32

Привет едриссне!

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