Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае
После обработки практически 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает почти 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.
Люди устали от действующей власти, и поэтому на выборах в Хабаровске с огромным отрывом побеждает кандидат от ЛДПР. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Леонид Гозман.
Комментарии16
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sbk 23 сентября 2018 | 20:04
Шпорт, пора партию менять.
rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 20:12
Действующая власть слаба, мне нужны такие лидеры, которые умоют Израиль в крови.
gordy 23 сентября 2018 | 20:15
Путин поставил на хромую лошадь?
danko1 23 сентября 2018 | 20:16
rpmcmurphy: Эти 30%, которые набраны с помощью административного ресурса и силовиков, и есть в несколько раз увеличенный рейтинг Путина, который в реальности и 10% не составит, т.к. голосование было протестным, против путинского режима.
rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 20:19
danko1:
И что с того? Постираешь теперь свои трусы? За это тебе полагается медаль Бори Дурицкого.
mosser 23 сентября 2018 | 20:36
rpmcmurphy: просто дебил ты.
sbk 23 сентября 2018 | 20:28
rpmcmurphy: Утрись и жди. Больше никого не хочешь умыть?
goddd 23 сентября 2018 | 20:13
sbk: Без приписок и 10 % не было..Вот настоящий рейтинг Путина и его партии.
danko1 23 сентября 2018 | 20:18
goddd: Не видела Вашего комментария, но написала 100% один к одному.
Даже рейтинг Путина мы одинаково определили.
astet 23 сентября 2018 | 20:19
sbk: "Мочить единороссов при каждом удобном случае!
А попадётся в сортире, мочить и в сортире!"
(В. В. Путин)
trender 23 сентября 2018 | 20:13
Пока не посчитан хотя бы один бюллетень, у ЕР есть надежда. Опыт показывает, что чудеса существуют. И даже круче, чем у волшебника Чурова, заранее знавшего результаты.
kazlevich1949 23 сентября 2018 | 20:14
Ну таки а чего вы хотели, если в сухом остатке ЛДПР - это консерваторы, а где и "оружейное лобби" ЕР...
kazlevich1949 23 сентября 2018 | 20:20
kazlevich1949: "Люди устали от действующей власти"... да людям по барабану все эти белые, красные, зелёные: вы там играйтесь, играйтесь в "демократию", только нас не трогайте за здесь - сразу вспоминается интермедия Михаила Жванецкого, таки как Власть со своим народом разговаривает.
mikluho_m 23 сентября 2018 | 20:16
"Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае"
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И теперь всё его движимое и не движимое имущество, а так же жена и дети переходят в распоряжение следующего губернатора.
leninec30 23 сентября 2018 | 20:22
Договорняк чистой воды, очень большой отрыв. Жириновец ни чем не лучше едроса.
stalk25 23 сентября 2018 | 20:32
Привет едриссне!