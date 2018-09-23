Израиль продолжает настаивать, что его истребители не прятались за российским самолетом

В момент гибели в Сирии Ил-20 самолеты ВВС Израиля уже находились в воздушном пространстве Еврейского государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии обороны Израиля. При этом вновь были выражены соболезнования семьям погибших и российскому народу.