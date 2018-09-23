Израиль продолжает настаивать, что его истребители не прятались за российским самолетом
В момент гибели в Сирии Ил-20 самолеты ВВС Израиля уже находились в воздушном пространстве Еврейского государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии обороны Израиля. При этом вновь были выражены соболезнования семьям погибших и российскому народу.
Комментарии53
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kara 23 сентября 2018 | 19:34
так все и было!
kara 23 сентября 2018 | 19:37
kara: В заявлении израильской армии говорится о том, что военно-воздушные силы страны не прятались за российским самолетом и своевременно задействовали механизм предотвращения конфликтов в Сирии. Также военные отметили, что российским Вооруженным силам были предоставлены исчерпывающие и точные детали инцидента, доказывающие невиновность Израиля.
michael_c 23 сентября 2018 | 19:49
Следующей претензией к Израилю , будет то , что он не объявил день траура по погибшим российским лётчикам ...
waldy 23 сентября 2018 | 19:53
kara: igorrrpadlowitchs: ;Блин... По моемому уже всему миру понятно, что объяснеть полную неадекватность МО РФ и кремлёвских гопников невозможно, если не признать в них
наркоманов под воздействием кокса....
eternity88 23 сентября 2018 | 19:58
waldy: Конашенков: "представитель штаба ВВС Израиля сообщила российским коллегам, что истребители F-16 планируют наносить удары на севере Сирии, в то время как Латакия, где произошла трагедия, находится на западном побережье страны..."
Ого, кроме "западного побережья" у Сирии, "по конашенковским сведениям", есть еще северное, и, видать, восточное и наверняка южное... По генштабовской версии Сирия островом является... Супер! Земля, небость, тоже вся на китах или слонах держится...
2. "израильтяне сообщили о своих планах в 21:39 по местному времени (совпадает с московским). Первая израильская атака по Латакии началась в 21:40. С 21:51 сирийские средства противовоздушной обороны приступили к отражению израильской атаки и начали пуски зенитных ракет."
Крейсерская скорость Ил-20 - 625 км/ч, т.е. 10 км/мин. То есть с момента извещения об авианалёте (21.39) до начала его "отражения" сирийцами (21:51) Ил-20 могу улететь на 100-120 км, а до пуска сбившей его ракеты (после 21:59) - на... 200+ км, но он никуда не стал улетать и поймал "дружественную ракету" в 35 км от "западного" побережья... И все равно виноваты израильтяне. Довоевались воздушно-космические танкисты. Позорище. И даже не столько из-за нелепо потерянного самолета и не за хрен собачий погибших парней, а из-за этого вот безмерно тупого и беспомощного вранья.
... и к "первому пункту", про то, что Латакия - на "западном побережье". Хоть бы свои же "брифинги" вспомнил. Сами же Латакию "северо-западной провинцией" называли, а тут их "ввели в заблуждение". Ну-ну...
splin2 23 сентября 2018 | 20:13
eternity88: Генералы МО РФ не истину устанавливают, а лампасы свои защищают.
kottigr1 23 сентября 2018 | 19:37
kara: Российский самолет был сбит после 61 (ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОЙ) минуты после оповещения Израилем российской стороны о начале своей операции в Сирии, которая проходила в 300 км от места падения АН-20. Неужели этого времени не хватило МО РФ, что бы оповестить системы ПВО о местонахождении своих самолетов ? Надо было за неделю "до" оповещать ?
Первые сообщения о пропаже российского самолета с радаров начали появляться около 01:30 ночи по московскому времени 18 сентября. Тогда СМИ растиражировали официальное сообщение Минобороны. Согласно нему, связь с Ил-20 была утеряна в 23:00 мск 17 сентября. Об этом, в частности, писало агентство ТАСС. При этом авианалет израильских ВВС, который также имел место быть в ту злополучную ночь, начался часом ранее, в 22:00 мск и длился считанные минуты. Израильтяне из нейтрального воздушного пространства запустили несколько «дальнобойных» планирующих боеприпасов GBU-39 (подтверждает российское МО) и ушли на свои аэродромы.
pipan 23 сентября 2018 | 19:39
kottigr1: Раввин по окончании молитвы в синагоге обращается к евреям:
- Люди! Я понял, почему нас русские не любят! Мы не умеем пить водку.
Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в
общий котел - и будем учиться пить.
Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо принести бутылку -
ну и так далее. Сара ему и говорит:
- А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел водки - кто же там заметит?
Так и сделал. На следующий день подходят евреи по очереди к котлу,
каждый выливает водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует...
Грустным взглядом обводит синагогу и говорит:
- Дааа... Вот за это нас русские и не любят...
novirusic 23 сентября 2018 | 19:42
pipan: "Расследование, результаты которого были представлены Москве, было проведено тщательно и профессионально, а его результаты были максимально подробно расшифрованы", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Детали этого инцидента во всех подробностях известны российским кадровым военным, и из них следует, что в данном случае был задействован механизм координации действий точно так же, как это происходило на протяжении последних двух с половиной лет", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.
В ЦАХАЛе настаивают, что в момент контратаки сирийских ПВО, в результате которой был подбит российский самолет-разведчик, израильские истребители F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля: "Самолеты ВВС ЦАХАЛа не прятались за какими-либо другими самолетами, так как они находились в воздушном пространстве Израиля в момент, когда сирийские ПВО сбили российский Ил-20".
"Крушение российского самолета в результате действий сирийских ПВО является тяжелой трагедией, и мы разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких, а также боль всех россиян", – подчеркивается в заявлении.
В Армии обороны Израиля считают необходимым обратить внимание России на непрофессионализм сирийских военных. "Как мы видели в ходе данного инцидента, современное оружие в руках тех, кто не умеет им пользоваться, представляет опасность для региона и может нанести серьезный ущерб тем, кто действует в регионе", – заявляет ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛе подчеркивают, что при принятии решений в армии и правительстве Израиля серьезное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности российских сил в Сирии. ЦАХАЛ и в дальнейшем намерен делать все от него зависящее для достижения этой цели.
Вместе с тем, говорится в сообщении пресс-службы, ЦАХАЛ продолжит выполнять директивы политического руководства: не допустить укрепления Ирана в Сирии и не позволить ему снабдить стратегическим оружием "Хизбаллу".
nestor199 23 сентября 2018 | 19:46
novirusic: Теперь Ирану будет проще укрепиться в Сирии.
novirusic 23 сентября 2018 | 19:57
nestor199: Кто тебе сказал?
Как лупил его Израиль, так и будет лупить.
========
Вместе с тем, говорится в сообщении пресс-службы, ЦАХАЛ продолжит выполнять директивы политического руководства: не допустить укрепления Ирана в Сирии и не позволить ему снабдить стратегическим оружием "Хизбаллу".
Либерман уже сказал, что для Израиля ничего не изменилось.
В этом отношении политики Израиля едины.
Лидер парламентской оппозиции Ципи Ливни в воскресенье, 23 сентября, прокомментировала обвинения со стороны министерства обороны России в адрес израильских военных.
Ливни в связи с этим заявила следующее: "ВВС Израиля профессионально выполняют свою работу по предотвращению укрепления позиций Ирана в Сирии. Это общий интерес Израиля и России. Наши страны смогли вести диалог в духе взаимоуважения и наладить координацию действий, которая позволяет ЦАХАЛ действовать в Сирии и обеспечивает интересы обеих стран. Сейчас необходимо действовать взвешенно, ответственно для того, чтобы сохранить существующие отношения и координацию действий. Кроме сохранения тактического военного сотрудничества, требуется определить общие стратегические цели, с участием и США.
nestor199 23 сентября 2018 | 20:01
novirusic: Посмотрим ................. .
novirusic 23 сентября 2018 | 20:07
nestor199: Смотри внимательно.
ura_123 23 сентября 2018 | 20:02
nestor199: И вагнеровские тоже так считали,но что то пошло не так)))
sparky 23 сентября 2018 | 20:12
nestor199: Это потому что Россия по-прежнему позволит сирийцам сбивать свои старые самолеты?
kottigr1 23 сентября 2018 | 19:49
pipan: Анекдот - это сирийские ПВО, состоящие из российских вояк со споротыми лычками, которые умудрились, запустив "куда бог пошлет" 170 ракет, попасть в свой же самолет..
cypher 23 сентября 2018 | 19:59
kottigr1: kottigr1: kotti7шgr1: kottigr1:
МО на сегодняшнем брифинге немножко подкорректироаало первую версию)
Уже не 23:00 связь утеряна , а КВС доложил о попадании ракеты, пожаре и снижении до 22:07, когда метка исчезла.
И место поиска ИЛа уже не там, где первоначально был красный крестик, а именно западнее Банияса на 27 км
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12196560@egNews
kottigr1 23 сентября 2018 | 20:09
cypher: Понятно.. МО РФ в очередной раз натягивает сапоги на уши..
vadimp 23 сентября 2018 | 20:34
kottigr1: "Неужели этого времени не хватило МО РФ, что бы оповестить системы ПВО о местонахождении своих самолетов"
Че там было оповещать, когда и так знали?
Воздушное пространство постоянно мониторится, кто, куда, от куда и зачем. Ежели бы воспринимали 20 как "чужой" завалили бы гораздо раньше. Коль не завалили, знач знали что "свой".
igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 19:40
kara: с дураками бесполезно настаивать! Всё равно баранам ничего не докажешь, тем более, когда тупари хотят прикрыть свою задницу, свалив вину на других!
lenin3 23 сентября 2018 | 19:39
Сбили чурки,а оправдываются евреи...
polsan 23 сентября 2018 | 19:44
lenin3: а кто там действительно нажимал на кнопки ведь молчат ))
nestor199 23 сентября 2018 | 19:39
А что еще остается делать Израилю?
novirusic 23 сентября 2018 | 19:46
nestor199: Как что, то что он делает. Говорить правду, только правду, ождну только правду.
Израиль 18 сентября подтвердил, что вечером 17 сентября группа израильских истребителей F-16 провела операцию около побережья Сирии, атаковав объект на восточной окраине Латакии, где находилось военное оборудование, предназначенное для "Хизбаллы" и других проиранских вооруженных формирований. В результате авиаударов, которые наносились примерно в 22:00, объект был уничтожен, что подтверждается данными израильского спутника и сирийской стороной.
Успешно выполнив поставленную боевую задачу, самолеты ВВС ЦАХАЛа взяли курс на аэродром базирования. Сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь, который вели примерно в течение 40 минут в трех основных направлениях – на юг в сторону Ливана, на восток вглубь сирийской территории, а также на запад, в сторону моря. При этом сирийцами были выпущены десятки ракет, в том числе ЗРК С-200. Когда израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля (возможно, ЦАХАЛ ориентировался на время 23:00, указанное в сообщениях российских государственных СМИ со ссылкой на МО РФ), одна из сирийских ракет С-200 попала в российский самолет-разведчик Ил-20
nestor199 23 сентября 2018 | 20:15
novirusic: Израиль подтвердил? Ну и что?
novirusic 23 сентября 2018 | 20:27
nestor199: А что ты хотел, голубок? Колись
nestor199 23 сентября 2018 | 20:34
novirusic: Да ничего я от Израиля не хочу.
sensei54 23 сентября 2018 | 20:03
nestor199: А что еще остается делать Израилю?
......................................................................................
Ну Вы даёте! Все знают, а Вы не в курсе.
Что, что...Испросить разрешения великого российского пахана на своё право жить.
Если хорошо просить, то может и снизойдёт.
nestor199 23 сентября 2018 | 20:17
sensei54: Наши офицеры тоже право на жизнь имели.
novirusic 23 сентября 2018 | 20:32
nestor199: Израиль сочувствует россиянам, которые пострадали в результате того, что сирийцуы сбили российский самолет и обещают наказать сирийцев.
"Крушение российского самолета в результате действий сирийских ПВО является тяжелой трагедией, и мы разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких, а также боль всех россиян", – подчеркивается в заявлении.
В Армии обороны Израиля считают необходимым обратить внимание России на непрофессионализм сирийских военных. "Как мы видели в ходе данного инцидента, современное оружие в руках тех, кто не умеет им пользоваться, представляет опасность для региона и может нанести серьезный ущерб тем, кто действует в регионе", – заявляет ЦАХАЛ.
polikarpich 23 сентября 2018 | 20:05
nestor199: А Израилю ничего и не надо делать. Просто не обращать внимания на вопли и истерики.
nestor199 23 сентября 2018 | 20:27
polikarpich: Однако Норкин жопу в горсть и в Москву каяться помчался.
peresvet73 23 сентября 2018 | 19:40
//Израиль продолжает настаивать...//
Ничего не остаётся, как нанести ядерный удар по Израилю!
ockovtiratel 23 сентября 2018 | 19:46
peresvet73: Ничего не остаётся, как нанести ядерный удар по Израилю!
Да уж! Израильский F-16 уже сбили! Осталось ещё бомбануть евреев. Мест на кладбищах не хватит!
askol2016 23 сентября 2018 | 19:42
Сирийские С-200 прикрывали северное направление, а российский С-400 закрывали всю зону вокруг Хмеймим. Поэтому С-200 не мог сбить ИЛ, а хваленый С-400 (под управлением рукожопых русских ракетчиков) - смог! Поэтому Асад и не принес извинения...
leninec30 23 сентября 2018 | 19:44
Вояки ср@ные никогда не признают иначе матери спросят почему погибли их дети от своего же асада. А так опять мировой сионизм. Очень жалко что тварь лысая хорошую дружбу просрал ради людоеда асада. Даже если бы и сбил бы самолёт Израиль то надо было им это простить ради дружбы с Израилем. Но мы защищаем очередного бокасса
runarod 23 сентября 2018 | 19:46
Вонючки сраильские, вечно всем гадят, поганый народец.
ac_dc 23 сентября 2018 | 19:46
Вряд ли, в ответ на бессовестные генеральские залипухи, стоит так долго оправдываться
novirusic 23 сентября 2018 | 20:01
ac_dc: Если не возражать, то скажут, что возразить нечего, поэтому отмалчиваются. Приходится возражать.
vedma2017 23 сентября 2018 | 19:46
Российскому народу нужно не только выразить соболезнования в связи с тем, что у него такая "власть", но и помочь ему от нее избавиться.
leninec30 23 сентября 2018 | 19:48
18 сентября говорили что Израиль предупредил за одну минуту, сейчас уже коношенка говорит что вообще не предупреждал. И у них у мо есть запись переговоров на русском, они могут предоставить, но не предоставили. Опять полное вранье коношенка, путина и шойгу.
venmud 23 сентября 2018 | 19:49
А почему нет информаци спутниковых и радиолокациных данных других стран?
art1955 23 сентября 2018 | 19:49
1.Военный эксперт Михаил Ходарёнок, полковник, бывш начальник группы 1 направления 1 управления Главного оперативного управления Генерального штаба в программе Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 18.09.2018, заявил (27-я минута): "Я не снимаю ответственности с сирийских боевых расчетов. Они должны были определить, что видят крупноразмерную, мало скоростную цель."
2.Ил-20 (по кодификации NATO: Coot — «Лысуха») — советский военный самолёт радиоэлектронной разведки должен был своевременно отследить вылет израильских F-16 и их направление.
3. Асад не извинился, видимо потому, что за пультами сидели офицеры РФ.
https://russia.tv/video/show/brand_id/21385/episode_id/1919844/video_id/1978546/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-20
leninec30 23 сентября 2018 | 19:55
art1955: ходоренок в четверг на вести фм в программе с двух до пяти даже словом не обмолвился о катастрофе которая произошла 2 дня назад, а рассказывал о ученьях, это честный эксперт. Подстилка минобороновская.
mosser 23 сентября 2018 | 19:52
Ой жиды, жиды ай да молодцы
zollendorf 23 сентября 2018 | 19:58
Да все уже, хватит. Занимайтесь своими делами. Нечего тупым 2 раза объяснять.
Вы даже соболезнование им выразили. Ихний скулеж вас никак не касается. Это для внутреннего потребления для их быдла.
vedahu 23 сентября 2018 | 20:05
Да конечно же не прятались...Нужно же было кремлю отмазываться...Вот и нашли виновных....Не Асада же винить и нерадивых инструкторов ПВО Сирии....Кремль сейчас не брезгует сморозить любую чушь...Как будет выглядеть на Западе Россия Путину пох...Главное свое стадо баранов у телевизоров кормить отбросами чтобы власть подпирали и не отвлекались на мышление...
citizenkane 23 сентября 2018 | 20:08
Так я непонял... а шо етот РЕБ звездалёт ИЛ 20 там делал? И вчём проблема, с русского С400 несмогли попасть ,по сирийскому С200, поnка тот подлетал к самои яркои (и наверньека эдинственнои) точке на экране радара? Так шо там с "неимеюшим аналогоф в мире" стреслось? Керосин пропили?
chimp2013 23 сентября 2018 | 20:10
Самое время бомбить Израиль. Но чем и главное куда? Размеры Израиля и точность российского оружия таковы, что любой бомбовый удар придется либо по православному монастырю, либо по мусульманской мечети - и не дай Бог по Гробу Христа.
Остается одно - военная сухопутная операция. Но тут возникает серьезная проблема. Есть исторический факт, когда захват Израиля привел к тому, что вражеские солдаты язычники вышли из Израиля с крестами на груди. Таким образом Израиль из оккупиремой страны превратился в оккупанта почти всего Мира.
Не исключено, что сегодня русские солдаты выйдут из Израиля обрезанные и со звездой Давида.
chronos_go 23 сентября 2018 | 20:17
Неееет, ты верблюд!!!
gregor 23 сентября 2018 | 20:18
Да нечего оправдываться ...пущай те ,кто сбивал российскими ракетами , с российскими расчётами по российскому самолёту ,оправдываются .
Понравилось , сами убили ,а виноват Израиль .
german2808 23 сентября 2018 | 20:23
евреи вон пишут что их военные уже охренели от жадности -- сбивают чужие самолеты чужими ракетами
us101 23 сентября 2018 | 20:23
Срочно в ленту:
В Саратове столкнулись два автобуса. Есть жертвы.
Консул Израиля вызван в МИД РФ для разъяснения сложившейся ситуации!