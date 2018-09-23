Гражданин России задержан в Норвегии за шпионаж. Это подтвердило посольство РФ в Осло
«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом», — говорится в комментарии посольства на его официальной странице в «Фейсбуке».
Россиянина заподозрили в разведывательной деятельности после того, как он принял участие в компьютерном семинаре, который проходил в норвежском парламенте.
По данным местной прессы, задержанному 51 год. Он заключен под стражу, предварительно, на две недели. У него изъято электронное оборудование.
Комментарии9
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vilingrad 23 сентября 2018 | 19:44
Боширов или Петров? Они ж в ГРУ не как кондомы- а многоразовые
viktorova 23 сентября 2018 | 19:51
vilingrad: Виктор Сергеевич багров.
kottigr1 23 сентября 2018 | 19:51
vilingrad: Наверное снова российский разведчик случайно прокололся написав в анкете на получение визы в графе "Цель визита" - Разведывательная деятельность по заданию ГРУ... Валят гады на мелочах..
splin2 23 сентября 2018 | 20:03
kottigr1: никогда такого не было, и вот опять....
virgenu 23 сентября 2018 | 19:49
Репутация, однако! Раз из путинской России, держи карман крепче.
hz6691 23 сентября 2018 | 19:58
Поехал посмотреть на всемирно известный ослиный собор и на тебе!
sg101 23 сентября 2018 | 20:00
Ну да, блять. Ведь там, в Норвегии, на глубине самого большого фиорда хранится самая главная буржуинская военная тайна. И русских шпионов туда как магнит тянет..
vbsvob 23 сентября 2018 | 20:02
А он без приглашения или подделал его? Электронное оборудование шпионского назначения?
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 20:06
ЦРУ дергает за ниточки своих вассалов и требует реальных циничных действий.