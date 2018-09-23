Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает около 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.

Лидер губернаторской гонки по итогам подсчета голосов в Хабаровском крае сегодня не раз менялся. Поначалу, когда побеждал Шпорт, в штабе Фургала заявляли об отказе признавать итоги голосования, теперь же Сергей Фургал говорит, что у него нет никаких жалоб на нарушения в ходе выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений, которые могли бы повлечь отмену губернаторских выборов в Хабаровском крае, нет. И все это «несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов».

«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим. Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным», — сказала Памфилова.