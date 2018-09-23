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19:30, 23 сентября 2018

Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает около 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.

Лидер губернаторской гонки по итогам подсчета голосов в Хабаровском крае сегодня не раз менялся. Поначалу, когда побеждал Шпорт, в штабе Фургала заявляли об отказе признавать итоги голосования, теперь же Сергей Фургал говорит, что у него нет никаких жалоб на нарушения в ходе выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений, которые могли бы повлечь отмену губернаторских выборов в  Хабаровском крае, нет. И все это «несмотря на  беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов».

«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим. Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным»,  — сказала Памфилова.

Комментарии

23

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sbk 23 сентября 2018 | 19:35

Ситуация дошла до абсурда...
Хоть кого, только не ЕР.

opiatnovyi63 23 сентября 2018 | 19:47

sbk: ЛДПР ничуть не лучше вороватой партии..Просто граждане голосуют "назло" воровской власти !

amarnsky 23 сентября 2018 | 19:55

opiatnovyi63: незло всемуши отморозить - это по нашему...

astet 23 сентября 2018 | 20:00

amarnsky: главный лозунг осени 2018:
"Мочить " Единую Россию"! Даже в сортире."

amarnsky 23 сентября 2018 | 20:25

astet: Бунт бессмысленный и беспощадный?...

orlov_a_v 23 сентября 2018 | 19:50

sbk: так шпроту еще процентов двадцать накидали)))

sam2018 23 сентября 2018 | 19:52

sbk: Если посчитать, сколько во главе регионов не из ЕР, то не более 3-5%.

igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 19:36

Шпорт , фургал- это где выборы? В России, я ничего не перепутал? А где настоящие русские фамилии? Опять боярышник хлещут и голую задницу Западу показывают?

beregov_net 23 сентября 2018 | 19:43

igorrrpadlowitchs: Re Фамилия Фургала можно утверждать, является довольно редкой на территории России и стран ближнего зарубежья. В дошедших до наших дней важных летописных протоколах носители фамилии являлись знатными персонами из славянского владимирского купечества в 15-16 в., носивших значительную государеву привелегию. Изначальные упоминания фамилии можно обнаружить в ведомости переписи населения Руси в эпоху Иоана Грозного. У государя имелся специальный реестр привилегированных и приятнозвучащих фамилий, которые вручались придворным только в случае похвалы или поощрения. В следствии чего сия фамилия донесла личное оригинальное значение и является редкой..

polsan 23 сентября 2018 | 19:51

beregov_net: какая разница какая у него фамилия?! )) Это просто смешно уже. )) Не имя красит человека, а человек имя.
И что он теперь со своей знатной фамилией сделает счастливыми своих избирателей?! ))

parasuk_ 23 сентября 2018 | 20:03

beregov_net: В части фамилий русские государи большие шутники были. Есть известный исторический анекдот про купца семижопова, который потратил кучу денег на взятки чтобы испросить у царя разрешение сменить фамилию. И в итоге получил высочайший указ впредь именоваться шестижоповым.

mucha2018 23 сентября 2018 | 19:36

Если крокодил съел твоего врага, не спеши целоваться с крокодилом

idruker 23 сентября 2018 | 19:48

mucha2018: это правда. Наоборот нужно воспользоваться тем, что он отяжелел от обильного завтрака и отгрызть ему голову.

tks 23 сентября 2018 | 19:40

Шпротину - в консервы!

А вообще-то прикольно, люби даже за спойлеров голосуют, но только не за Едирастов!

igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 19:43

tks: так это ничего не меняет- спойлеры всё равно прошли согласование в Кремле- так что лохов рашкинских всё равно разводят!

nigilist1977 23 сентября 2018 | 19:43

Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны...

Да уж. Конкурентные выборы, ничего не скажешь. Едроссня, клоунада жириновского, кпрф, ср - это всё системная, послушная "оппозиция". Поэтому там ничего не изменится - выберут ли шпрота или фургала... Вот когда допустите к выборам Навального - тогда и будем говорить о конкурентности. А пока Кремль просто тупо переставляет фигуры на шахматной доске, не играя.

mosser 23 сентября 2018 | 19:50

Навальный - президент РФ!

cherepovets 23 сентября 2018 | 19:51

А в чем смысл второго тура?! ЛДПР просто один из филиалов ЕР, этого не понимают только абсолютные кретины.

parasuk_ 23 сентября 2018 | 19:52

ЛДПР это не гнилой яблочный кагал. Надо поздравить с победой :)

sim202_ 23 сентября 2018 | 19:54

Щас на всех аналах потреёты будут вопить
о достижениях путинской "демократии"
и "честных выборах"...
Лицемеры.

good_sky 23 сентября 2018 | 19:55

Шпорт, Фургал, да я их "в гробу видал"
Неужто перевелись в России ивановы и петровы
Кои губернаторами стать готовы?!

shoorah 23 сентября 2018 | 20:08

good_sky: Да и ты на Иванова не похож. Гуд скай - хорошее небо, что ли? Сначала русский ник себе придумай, патриот копеечный.

matsuvi 23 сентября 2018 | 20:09

После Приморского края избиркомы не решились мухлевать?

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