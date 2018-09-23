Действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов набирает около 70% голосов, Шпорт – меньше 30%.
Лидер губернаторской гонки по итогам подсчета голосов в Хабаровском крае сегодня не раз менялся. Поначалу, когда побеждал Шпорт, в штабе Фургала заявляли об отказе признавать итоги голосования, теперь же Сергей Фургал говорит, что у него нет никаких жалоб на нарушения в ходе выборов.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений, которые могли бы повлечь отмену губернаторских выборов в Хабаровском крае, нет. И все это «несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов».
«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим. Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным», — сказала Памфилова.
Комментарии23
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sbk 23 сентября 2018 | 19:35
Ситуация дошла до абсурда...
Хоть кого, только не ЕР.
opiatnovyi63 23 сентября 2018 | 19:47
sbk: ЛДПР ничуть не лучше вороватой партии..Просто граждане голосуют "назло" воровской власти !
amarnsky 23 сентября 2018 | 19:55
opiatnovyi63: незло всемуши отморозить - это по нашему...
astet 23 сентября 2018 | 20:00
amarnsky: главный лозунг осени 2018:
"Мочить " Единую Россию"! Даже в сортире."
amarnsky 23 сентября 2018 | 20:25
astet: Бунт бессмысленный и беспощадный?...
orlov_a_v 23 сентября 2018 | 19:50
sbk: так шпроту еще процентов двадцать накидали)))
sam2018 23 сентября 2018 | 19:52
sbk: Если посчитать, сколько во главе регионов не из ЕР, то не более 3-5%.
igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 19:36
Шпорт , фургал- это где выборы? В России, я ничего не перепутал? А где настоящие русские фамилии? Опять боярышник хлещут и голую задницу Западу показывают?
beregov_net 23 сентября 2018 | 19:43
igorrrpadlowitchs: Re Фамилия Фургала можно утверждать, является довольно редкой на территории России и стран ближнего зарубежья. В дошедших до наших дней важных летописных протоколах носители фамилии являлись знатными персонами из славянского владимирского купечества в 15-16 в., носивших значительную государеву привелегию. Изначальные упоминания фамилии можно обнаружить в ведомости переписи населения Руси в эпоху Иоана Грозного. У государя имелся специальный реестр привилегированных и приятнозвучащих фамилий, которые вручались придворным только в случае похвалы или поощрения. В следствии чего сия фамилия донесла личное оригинальное значение и является редкой..
polsan 23 сентября 2018 | 19:51
beregov_net: какая разница какая у него фамилия?! )) Это просто смешно уже. )) Не имя красит человека, а человек имя.
И что он теперь со своей знатной фамилией сделает счастливыми своих избирателей?! ))
parasuk_ 23 сентября 2018 | 20:03
beregov_net: В части фамилий русские государи большие шутники были. Есть известный исторический анекдот про купца семижопова, который потратил кучу денег на взятки чтобы испросить у царя разрешение сменить фамилию. И в итоге получил высочайший указ впредь именоваться шестижоповым.
mucha2018 23 сентября 2018 | 19:36
Если крокодил съел твоего врага, не спеши целоваться с крокодилом
idruker 23 сентября 2018 | 19:48
mucha2018: это правда. Наоборот нужно воспользоваться тем, что он отяжелел от обильного завтрака и отгрызть ему голову.
tks 23 сентября 2018 | 19:40
Шпротину - в консервы!
А вообще-то прикольно, люби даже за спойлеров голосуют, но только не за Едирастов!
igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 19:43
tks: так это ничего не меняет- спойлеры всё равно прошли согласование в Кремле- так что лохов рашкинских всё равно разводят!
nigilist1977 23 сентября 2018 | 19:43
Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны...
Да уж. Конкурентные выборы, ничего не скажешь. Едроссня, клоунада жириновского, кпрф, ср - это всё системная, послушная "оппозиция". Поэтому там ничего не изменится - выберут ли шпрота или фургала... Вот когда допустите к выборам Навального - тогда и будем говорить о конкурентности. А пока Кремль просто тупо переставляет фигуры на шахматной доске, не играя.
mosser 23 сентября 2018 | 19:50
Навальный - президент РФ!
cherepovets 23 сентября 2018 | 19:51
А в чем смысл второго тура?! ЛДПР просто один из филиалов ЕР, этого не понимают только абсолютные кретины.
parasuk_ 23 сентября 2018 | 19:52
ЛДПР это не гнилой яблочный кагал. Надо поздравить с победой :)
sim202_ 23 сентября 2018 | 19:54
Щас на всех аналах потреёты будут вопить
о достижениях путинской "демократии"
и "честных выборах"...
Лицемеры.
good_sky 23 сентября 2018 | 19:55
Шпорт, Фургал, да я их "в гробу видал"
Неужто перевелись в России ивановы и петровы
Кои губернаторами стать готовы?!
shoorah 23 сентября 2018 | 20:08
good_sky: Да и ты на Иванова не похож. Гуд скай - хорошее небо, что ли? Сначала русский ник себе придумай, патриот копеечный.
matsuvi 23 сентября 2018 | 20:09
После Приморского края избиркомы не решились мухлевать?