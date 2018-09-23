«Зенит» победил «Локомотив» со счетом 5:3

Петербургский «Зенит» победил московский «Локомотив» со счетом 5:3 в матче восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».

В Москве в рамках Чемпионата России начинается главное российское дерби ЦСКА – «Спартак».

К матчам армейцев и спартаковцев всегда приковано повышенное внимание. Самые титулованные команды в российской футбольной истории являлись непримиримыми соперниками еще с советских времен.

В последнее время команды побеждают в дерби практически поочередно. Так, в минувшем чемпионате армейцы были сильнее в первом круге дома 2-1. Но вчистую проиграли на Открытие арене 0-3. Впрочем, главного героя того разгрома – Квинси Промесса – в составе Спартака сейчас нет. Как нет и жертв лайковых репрессий – Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Отыгравших накануне за молодежный состав.

В турнирной таблице ЦСКА отстает от «Спартака» на два бала. Так что в случае победы дома сможет обойти земляков.