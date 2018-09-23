«Зенит» победил «Локомотив» со счетом 5:3
Петербургский «Зенит» победил московский «Локомотив» со счетом 5:3 в матче восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».
В Москве в рамках Чемпионата России начинается главное российское дерби ЦСКА – «Спартак».
К матчам армейцев и спартаковцев всегда приковано повышенное внимание. Самые титулованные команды в российской футбольной истории являлись непримиримыми соперниками еще с советских времен.
В последнее время команды побеждают в дерби практически поочередно. Так, в минувшем чемпионате армейцы были сильнее в первом круге дома 2-1. Но вчистую проиграли на Открытие арене 0-3. Впрочем, главного героя того разгрома – Квинси Промесса – в составе Спартака сейчас нет. Как нет и жертв лайковых репрессий – Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Отыгравших накануне за молодежный состав.
В турнирной таблице ЦСКА отстает от «Спартака» на два бала. Так что в случае победы дома сможет обойти земляков.
Комментарии2
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vinidbi 23 сентября 2018 | 19:52
Что то не прет Локо в этом сезоне?!
lnmanusnostras1 23 сентября 2018 | 20:04
Хороший матч был, только со стадика. А в голове один мотив...))