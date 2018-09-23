Корабли военно-морских сил Украины прошли под Керченским мостом в направлении Азовского моря
По некоторым данным, они следуют в Бердянск, где Украина хочет создать новую базу своего флота.
Поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» сопровождали катера береговой охраны пограничной службы ФСБ. В Росморречфлоте ситуацию с украинскими кораблями назвали «абсолютно штатной». По словам ведомства, они включены в состав каравана, который лоцманы ведут по Керченскому проливу.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, суда направляются в Азовское море. Там, по сведениям «Украинского милитаристского портала» планируется создать новую военно-морскую базу. Меры по усилению присутствия в акватории ранее анонсировал Совет национальной безопасности страны. По планам, в Азовском море должна быть создана корабельно-катерная группировка, развита инфраструктура, а береговая оборона усилена высокоточным ракетным оружием. Оба корабля – «Донбасс» и «Корец» — после крымских событий попали в состав российского флота, однако вскоре были переданы украинской стороне.
Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте этого года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд».
Комментарии24
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begly_ 23 сентября 2018 | 19:06
Да шош том за корабли которые в мостовой пролет пролазиют?
mahnozlukka 23 сентября 2018 | 19:09
Плывут корабли-привет Мальчишу))
pipan 23 сентября 2018 | 19:09
begly_: Украинский флот не тонет! Совпадение ?
kottigr1 23 сентября 2018 | 19:09
begly_: Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.
pipan 23 сентября 2018 | 19:16
kottigr1: А че не в Крыму ? Крым же Украина ,чи ни !? )))
kottigr1 23 сентября 2018 | 19:40
pipan: А че не в Крыму ?
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А в Крыму где ? Там все бухты забиты останками российских кораблей. За все время существования Черноморского флота России, врагам даже повоевать с ним редко приходилось.. Ведь Россия отважно и самостоятельно топила свои военные эскадры в Крыму практически во всех войнах.
antiboh 23 сентября 2018 | 19:22
kottigr1: достаточно под натовскую сдать
begly_ 23 сентября 2018 | 19:27
kottigr1:
Так Тузлу вроде же Ткачов Камазами к России присыпал.
estamp 23 сентября 2018 | 19:34
kottigr1: Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100...
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Хм! Ты считаешь американцев настолько тупыми, что они готовы заплатить деньги, пусть и малые, ни за что?
И заодно украинцев считаешь настолько тупыми, что они имея такую возможность легко решить свои проблемы отказываются от нее?
Или же скорее это не они все тупые, а ... ну ты понял.
kottigr1 23 сентября 2018 | 19:42
estamp: Ты считаешь тупым Владимира Владимировича Путина, который много раз рассказывал всем россиянам о том что США мечтают заполучить в Крыму свои военные базы ?
estamp 23 сентября 2018 | 19:45
kottigr1: Дурачек, вопрос не в том что тебе говорил Владимир Владимирович Путин. Вопрос, готовы ли американцы платить ни за что.
kottigr1 23 сентября 2018 | 19:53
estamp: Ты считаешь дурачком Владимира Владимировича Путина, который много раз рассказывал всем россиянам о том что США мечтают заполучить в Крыму свои военные базы и готовы это заполучить любой ценой..?
Выбросят тебя на помойку за инакомыслие из геббельсовского отдела пропаганды Путина..
bereshliberalivjamu 23 сентября 2018 | 19:11
две трети украинского флота прошли
dididi 23 сентября 2018 | 19:13
Зря пропустили.
parasuk_ 23 сентября 2018 | 19:15
Украинские витязи клятым москалям всех бычков распугали. Цэ перемога и 3 раза сугс :)
sg101 23 сентября 2018 | 19:18
Надо подождать когда Окраина свезет туду все свои корыта и запереть их там к ебеням.
Начало положено. Буксир и плавучая слесарка - это сила!!!
ЗЫ Скаклы пишут что это суперперемога!!
"Два корабля ВМС Украины в сопровождении российских пограничных судов прошли под Крымским мостом в акваторию Азовского моря. Несмотря на то, что корабли запросили разрешение на проход и им потребовались услуги лоцманов, Россия устроила ряд провокаций на пути следования украинских кораблей"
НО!!! "Источник добавил, что «россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью»."
Вот так, бля!! Укрологика ))) Зарос на проход получили, но не ожидали что пройдут ))) Страна петросяния )))
mahnozlukka 23 сентября 2018 | 19:36
sg101: перемога это когда бывший Витязь получил прозвище ИЛ 20))
kara 23 сентября 2018 | 19:19
а что же буксир не догадался из Крыма флот притянуть?
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 19:21
У нас было 2 судна, одно из которых буксир, 75 адмиралов, 25 аккаунтов в твиттере, полшмата сала, и бесконечное множество шаровар всех сортов и расцветок. Не то чтобы это был необходимый запас для победы на Азовском море, но раз уж начали перемогать, то сложно остановиться.
kablukov 23 сентября 2018 | 19:25
Не страшно. Украинские братья мне не враги.
nikolaitschi 23 сентября 2018 | 19:39
НАТО могла бы открыть базу в Крыму, а теперь будет открывать в Бердянске? Представляю себе учения блока в Азовском море! Вот это безопасность по-путински!
estamp 23 сентября 2018 | 19:47
nikolaitschi: Представляю себе учения блока в Азовском море!
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:) И я представил. Поржал.
Скажи, а вы с коттигром одно и тоже? Уж больно у вас фантазии специфичны.
tremens_delirium 23 сентября 2018 | 20:23
nikolaitschi: ✄ Представляю себе учения блока в Азовском море! ✄
И я предствляю. Азовское море настолько мелкое, что на корабли и подводные лодки сперва нужно колёса снизу прикрутить, чтобы по дну ездить.
mikluho_m 23 сентября 2018 | 19:58
Обычное хахляцкое враньё...
Говорят - базу строить будут, - а на самом деле рыбу ловить...