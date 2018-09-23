Корабли военно-морских сил Украины прошли под Керченским мостом в направлении Азовского моря

По некоторым данным, они следуют в Бердянск, где Украина хочет создать новую базу своего флота.

Поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» сопровождали катера береговой охраны пограничной службы ФСБ. В Росморречфлоте ситуацию с украинскими кораблями назвали «абсолютно штатной». По словам ведомства, они включены в состав каравана, который лоцманы ведут по Керченскому проливу.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, суда направляются в Азовское море. Там, по сведениям «Украинского милитаристского портала» планируется создать новую военно-морскую базу. Меры по усилению присутствия в акватории ранее анонсировал Совет национальной безопасности страны. По планам, в Азовском море должна быть создана корабельно-катерная группировка, развита инфраструктура, а береговая оборона усилена высокоточным ракетным оружием. Оба корабля – «Донбасс» и «Корец» — после крымских событий попали в состав российского флота, однако вскоре были переданы украинской стороне.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте этого года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд».