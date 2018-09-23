Кандидат от ЛДПР побеждает во втором туре выборов губернатора Хабаровской области

Подсчитано более 96% бюллетеней. Сергей Фургал набирает без малого 70% голосов избирателей, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – менее 30%.

В Общественную палату Хабаровского края поступили сообщения о нарушениях со стороны кандидата от ЛДПР Сергея Фургала и его сторонников. Об этом сообщил замглавы ОП по Хабаровскому краю Максим Григорьев.

Согласно данным ЦИК, Сергей Фургал на данный момент лидирует на выборах главы Хабаровского края.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений, которые могли бы повлечь отмену губернаторских выборов в Хабаровском крае, нет. И все это «несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов».

«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим. Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным», — сказала Памфилова.