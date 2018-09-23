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19:00, 23 сентября 2018

Кандидат от ЛДПР побеждает во втором туре выборов губернатора Хабаровской области

Подсчитано более 96% бюллетеней. Сергей Фургал набирает без малого 70% голосов избирателей, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – менее 30%.

В Общественную палату Хабаровского края поступили сообщения о нарушениях со стороны кандидата от ЛДПР Сергея Фургала и его сторонников. Об этом сообщил замглавы ОП по Хабаровскому краю Максим Григорьев.

Согласно данным ЦИК, Сергей Фургал на данный момент лидирует на выборах главы Хабаровского края.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений, которые могли бы повлечь отмену губернаторских выборов в  Хабаровском крае, нет. И все это «несмотря на  беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов».

«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим. Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным»,  — сказала Памфилова.

Комментарии

16

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askol2016 23 сентября 2018 | 19:05

Путина, путинизм и ЕР население уже настолько ненавидит, что готово голосовать за кого угодно, даже за Ж.

vokk 23 сентября 2018 | 19:25

askol2016: Не, к Путину еще нормально относятся, а вот едросню ненавидят. К тому же едросня еще имеет шанс победить - чудеса арифметики начинаются на 98,3% голосов))

mmm_333 23 сентября 2018 | 19:29

vokk: Какой идиот нормально может относится к нему?

opiatnovyi63 23 сентября 2018 | 19:30

vokk: Смешно, Всей воровской властью управляет наш Единственный и Неповторимый вождь!

rihard 23 сентября 2018 | 19:05

Панфилова в каком мире живет? Или что потребляет галюциногенное?

lehich 23 сентября 2018 | 19:07

rihard: Ее то в смех бросает, то в слезы. А тут с возрастом приливы начались.

lenin3 23 сентября 2018 | 19:10

Теперь игры с выборами можно и заканчивать:т.к.глупый плебс выбирает не того,кого надо,Вошьдь может отменить выборы везде(с самых низов,с муниципалитетов)и будет назначать на места Едрисню своими указами,ибо нефиг...

sbk 23 сентября 2018 | 19:10

Памфиловой пора в отставку, похоже...

mikluho_m 23 сентября 2018 | 19:11

Теперь по всему Хабаровскому краю будет дан зелёный свет открытию гей-клубов с патриотической направленностью...

lion64__2 23 сентября 2018 | 19:14

Если бы в Москве пришли хотя бы 60% от списочного состава и проголосовали, то едрос поехал бы домой, в тундру. Однако либерасты с пеной у рта агитировали не ходить.

aleks50 Алексей Клубников 23 сентября 2018 | 19:14

Думают, что лучше уж партия клоуна, чем вора скрепоносного.

nigilist1977 23 сентября 2018 | 19:17

Шпрот просрал. Но выиграл актёр из мим-театра "ЛДПР". Хрен редьки не слаще.

kablukov 23 сентября 2018 | 19:23

Хорошая новость с берегов Амура.

buzukin1905 23 сентября 2018 | 19:23

Выборы - это парад, ярмарка тщеславия, соревнование денег - и не факт, што честно заработанных - ну, кто там спонсоры? Чем потом будет расплачиваться избранная при такой поддержке власть? Как будут отрабатываться взносы в избирательный фонд? И кого выберут - какого-нить карбонари, который будет противодействовать центральной власти на территории размером с пятой каких-то там Франций? А харя не треснет? И так приятно свалить на выбор избирателей схваченного наконец за вороватую ручонку местного начальника, у которого все замы и члены правительства три раза сменились, пополняя списки СИЗО...

Назначение. Ответственность. Прозрачность. Пора решать. Враг у ворот!

abuvgrobu 23 сентября 2018 | 19:25

Шпорт лишь зеркало, а причина в "народной любви" к центральной власти. Пенсионные реформы и НДС не проходят бесследно.

leninec30 23 сентября 2018 | 19:35

Жириновский договорился с Путиным, слишком большой отрыв от шпроты, видно что хитрая игра, договорняк чистой воды.

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