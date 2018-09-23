«Зенит» победил «Локомотив» со счетом 5:3
Петербургский «Зенит» победил московский «Локомотив» со счетом 5:3 в матче восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».
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Петербургский «Зенит» победил московский «Локомотив» со счетом 5:3 в матче восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».
Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные. В военном ведомстве сегодня сказали, что истребители, которые нанесли удар по Латакии, фактически прикрылись российским самолетом-разведчиком, а сам Иерусалим в нарушение договоренностей предупредил Москву об ударе слишком поздно и, более того, указал неверные данные
Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии Иерусалим вовремя не предупредил Москву о планах нанести авиаудары по сирийским объектам, а, кроме того, не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей, — подчеркнули в российском Минобороны
Комментарии3
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djuga 23 сентября 2018 | 18:36
Да, матч был классным. Но наш славный монополист - Матч-ТВ, его не показал.
Жадное все же у нас государство. И бессовестное.
fantforbarbi 23 сентября 2018 | 18:40
Семаку респект))) И Шатов и Дзюбиньо ))).Все нужны.Не то ,что при недавнем итальянском недоразумении....
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:55
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk