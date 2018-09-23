В пермской колонии найден повесившимся нижегородский «вор в законе» Владимир Вагин
Он отбывал семилетний срок за покушение на убийство спортсмена-кикбоксера. Адвокаты Вагина не верят, что это суицид и намерены требовать судебно-медицинской экспертизы. В пермскую колонию № 11 Вагина перевели из колонии строгого режима, где он находился под круглосуточным наблюдением. До конца срока ему оставалось два года 10 месяцев, — сообщает «КоммерсантЪ».
Комментарии5
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russky77 23 сентября 2018 | 18:44
Глядишь, и в друзьях у Вовы Шныря останутся только несудимые...
disdai 23 сентября 2018 | 18:44
Вот и всё, что было, вот и всё, что было.
Ты как хочешь это назови.
satttana_perrrrkele 23 сентября 2018 | 18:45
**До конца срока ему оставалось два года 10 месяцев**
Вот, срок, бандюгану, и настал
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:49
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
belovnikita 23 сентября 2018 | 18:55
вагина повесилась)