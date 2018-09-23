В пермской колонии найден повесившимся нижегородский «вор в законе» Владимир Вагин

Он отбывал семилетний срок за покушение на убийство спортсмена-кикбоксера. Адвокаты Вагина не верят, что это суицид и намерены требовать судебно-медицинской экспертизы. В пермскую колонию № 11 Вагина перевели из колонии строгого режима, где он находился под круглосуточным наблюдением. До конца срока ему оставалось два года 10 месяцев, — сообщает «КоммерсантЪ».