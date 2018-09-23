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18:31, 23 сентября 2018

В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия»

В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые проводили акцию у здания нефтехимической компании «Сибур-холдинг». Об этом сообщает издание ОВД-Инфо. Активисты кидали в здание дымовые шашки, развернули баннер «Олигархов раскулачить», а также разбросали листовки. Среди задержанных есть несовершеннолетний. Активистов доставили в отделение. В чем их обвиняют, пока неизвестно.

Комментарии

1

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sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:51

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

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