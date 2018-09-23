После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «ЕР» Шпорт проигрывает

После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза. Он набирает меньше 30% голосов. У кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – около 70%.