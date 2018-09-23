После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «ЕР» Шпорт проигрывает
После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза. Он набирает меньше 30% голосов. У кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – около 70%.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
djuga 23 сентября 2018 | 18:34
Я ни разу не сторонник ЛДПР, но поражение едросца меня радует. Это говорит о том, что их свалить с насиженных мест пока что(!) возможно - просто надо идти и голосовать против них.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:52
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
begly_ 23 сентября 2018 | 18:54
Подумаешь 90., 10% решат все.
kornienkov 23 сентября 2018 | 18:36
Убедительная победа ЛДПР, хотя не считаю ее оппозиционной партией
banyi4 23 сентября 2018 | 18:36
Бедная демшиза) И так не так и эдак не эдак) Жалко анального не допускают! Это ошибка! Но гапону только президенство подавай)))
equus 23 сентября 2018 | 18:40
banyi4:
Только вас пожалеть некому...
;-)
lehich 23 сентября 2018 | 18:44
banyi4: Не хотели Навального, или хотя бы Прохорова, получите какого-нибудь Фюрера. Все в обзывалки игрались: "Леха сисястый", "Шендерович наматрасник" и пр. Демократические выборы не дураки придумали. Идите дальше своим путем, скоро Навальный Иисусом Христом покажется. Так вам и надо.
banyi4 23 сентября 2018 | 18:39
Жирик нервно пьёт) И грязно ругается наверное) На кой мне это на старости лет!!!!! Сволочи, и так покоя не было, теперь за Хабаровск отвечать! ))
fantforbarbi 23 сентября 2018 | 18:46
banyi4: Неее) Он же рыбку любит) Все очень как раз хорошо).
klegg 23 сентября 2018 | 18:40
шпрота - на шпроты!
lehich 23 сентября 2018 | 18:40
Ну, вот! Не хотели по-хорошему, получилось еще хуже. Когда добровольно не отдают власть серые, приходят черные (красно-коричневые).
banyi4 23 сентября 2018 | 18:42
lehich: Про украину , вы правы)
lehich 23 сентября 2018 | 18:46
banyi4: Да, в Украине к власти пришли уроды. Но кто виноват, опять Госдеп? Мозги вам загадили Киселевы-Соловьевы.
Россия следом идет, все подберет.
zurich_106 23 сентября 2018 | 19:00
lehich: да нет у него мозгов, это же поваренок
sbk 23 сентября 2018 | 18:42
К утру картина изменится?
lehich 23 сентября 2018 | 18:49
sbk: Картина может и изменится, осадочек у власти останется.
andrang2 23 сентября 2018 | 18:53
Опять выборы отменят, как в Приморье?
samkos 23 сентября 2018 | 19:00
Рано радуетесь. За ночь догонит и перегонит.