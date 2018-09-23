Гражданин России задержан в Норвегии за шпионаж
Об этом сообщает норвежское телеграфное бюро. Россиянина заподозрили в разведывательной деятельности после того, как он принял участие в компьютерном семинаре, который проходил в норвежском парламенте. По данным местной прессы, задержанному 51 год. Он заключен под стражу, предварительно, на две недели. У него изъято электронное оборудование. Адвокат россиянина сообщила, что он не понимает, за что его задержали, и что он считает, что произошло некоторое недопонимание.
Комментарии17
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piter_ug 23 сентября 2018 | 18:34
Чо-то у ГРУ-шевидных не та масть поперла.
Облом за обломом.
pyfrjvsqfldjrfn 23 сентября 2018 | 18:40
Наших Штирлицей перестали учить, как отстёгивать парашют от ноги.
roman_i_olga 23 сентября 2018 | 18:42
pyfrjvsqfldjrfn: это не новость. а вот то что ЕР проигрывает это знаково
kotbajune 23 сентября 2018 | 18:44
Весь, просто весь был в новичке с ног до головы
vikwlad 23 сентября 2018 | 18:55
Легко теперь вычислять российских шпионов по номеру паспорта.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:52
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gordy 23 сентября 2018 | 18:54
Сухоруков был убедительней?
begly_ 23 сентября 2018 | 18:57
Что можно россиянину вынюхивать у норвежца? Очко, вернее размер и узел очка на рыболовной сетке?
begly_ 23 сентября 2018 | 19:01
pyfrjvsqfldjrfn:
Так в Норвегию жешь на лыжах.
midnightblues 23 сентября 2018 | 19:05
piter_ug: Облом был с петровым и васечкиным-по ним вычислсли всех даже нелегалов скрытыхв Иране и Китае
а уж на Западе вообще всех выявили
Такой сейчас уровень этой конторы
но еще они считают,что Патрушев и Сечин подставили их с этим интервью
shmuel63 23 сентября 2018 | 18:36
"он не понимает, за что его задержали" - а на сколько цифр его номер паспорта отличается от бошировского?
stas12006 23 сентября 2018 | 18:37
задержали за ватные намерения
korikov 23 сентября 2018 | 18:42
Эхо вы, что норвежское СМИ, что ли?
Задержан россиянин по подозрению в разведовательной деятельности в пользу России.
Что вы такие кособокие и бестолковые?
Шпионаж - разведовательская деятельность в пользу иностранного государства.
Россия для вас иностранное государство? Почему вы пишете с позиции Норвегии?
Вы достали уже; английский шпионов действующих в России называете разведчиками, а россиян действующих в других государствах - шпионами.
Какое-то пропагандистское зазеркалье.
traxau_okurka 23 сентября 2018 | 18:51
korikov: Не устраивает - не сиди здесь. Как считают нужным, так и пишут.
vikwlad 23 сентября 2018 | 19:03
korikov: "...английский шпионов действующих в России называете разведчиками, а россиян действующих в других государствах - шпионами."
У кремлёвской ОПГ не может быть разведчиков. У неё только шпионы. И эти шпионы работают только в интересах этой ОПГ, а не в интересах России.
ura_123 23 сентября 2018 | 18:49
Надо было залегендировать под педераста, как сейчас модно в гру)))
gригорьич 23 сентября 2018 | 18:51
Этот неуловимый Боширов. Или Петров.