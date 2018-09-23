Гражданин России задержан в Норвегии за шпионаж

Об этом сообщает норвежское телеграфное бюро. Россиянина заподозрили в разведывательной деятельности после того, как он принял участие в компьютерном семинаре, который проходил в норвежском парламенте. По данным местной прессы, задержанному 51 год. Он заключен под стражу, предварительно, на две недели. У него изъято электронное оборудование. Адвокат россиянина сообщила, что он не понимает, за что его задержали, и что он считает, что произошло некоторое недопонимание.