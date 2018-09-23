Александр Поветкин впервые в своей карьере проиграл нокаутом

Минувшей ночью российского тяжеловеса отправил на настил ринга британец Энтони Джошуа. Вопрос о том, завершит ли Поветкин свою карьеру, остается открытым…

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде во время обязательной защиты своих Чемпионских поясов в бою, который прошел в субботу на 80-тысячной лондонской арене «Уэмбли».

28-летний Джошуа продолжил свою беспроигрышную карьеру. А вот для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере при 34 победах. После боя Поветкин признал силу соперника.

На вопрос о возможном завершении спортивной карьеры, Александр ответил, что говорить об этом еще рано.

Впрочем, как отметил президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн, даже если Поветкин и примет решение уйти из профессионального бокса, то может сделать это с гордостью.

Не готов пока говорить о будущем Поветкина и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.