Александр Поветкин впервые в своей карьере проиграл нокаутом
Минувшей ночью российского тяжеловеса отправил на настил ринга британец Энтони Джошуа. Вопрос о том, завершит ли Поветкин свою карьеру, остается открытым…
Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде во время обязательной защиты своих Чемпионских поясов в бою, который прошел в субботу на 80-тысячной лондонской арене «Уэмбли».
28-летний Джошуа продолжил свою беспроигрышную карьеру. А вот для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере при 34 победах. После боя Поветкин признал силу соперника.
На вопрос о возможном завершении спортивной карьеры, Александр ответил, что говорить об этом еще рано.
Впрочем, как отметил президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн, даже если Поветкин и примет решение уйти из профессионального бокса, то может сделать это с гордостью.
Не готов пока говорить о будущем Поветкина и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 23 сентября 2018 | 18:22
Вчера в центре Лондона англоафриканский громила избил до полусмерти нашего мальчика в трусиках. Толпа присутствовавших при этом русофобов улюлюкала и аплодировала.
seryj_wolk 23 сентября 2018 | 18:23
Зато при падении Поветкин издал боевой витязный дух, и все окружающие зашмыгали носами.
aleksandr39 23 сентября 2018 | 18:23
Не смогли встать с колен .
timbuktu 23 сентября 2018 | 18:50
англичанка распоясалась!
citizenkane 23 сентября 2018 | 18:51
A etot Joshua sluchaino ne jevrejec?
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:53
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk