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18:07, 23 сентября 2018

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков: Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль

Министерство обороны России представило свою версию событий, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии.

Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Действия истребителей ВВС Израиля также создали угрозу гражданским самолетам, считают в Минобороны РФ.

Израиль продолжает настаивать, что его истребители не прятались за российским самолетом. В момент гибели в Сирии Ил-20 самолеты ВВС Израиля уже находились в воздушном пространстве Еврейского государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии обороны Израиля. При этом вновь были выражены соболезнования семьям погибших и российскому народу.

Израилю не стоит опасаться ухудшения отношений с Москвой из-за крушения российского самолета в Сирии. Такое мнение в эфире телеканала RTVI высказал бывший посол Израиля Цви МагEн.

Самолет был сбит 17 сентября сирийской ракетой. В Минобороны утверждают, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским ИЛ-20 и подставили его под огонь.

Комментарии

55

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gentar 23 сентября 2018 | 18:11

Это вранье просто удручает, верит ли Конашенковхоть кто нибудь?

alexsokoll 23 сентября 2018 | 18:13

У евреев эта тактика отработана - пристроиться к медленному транспортнику (Александрия 1969й), преодолеть ПВО, выпустить ракеты и резко свалить, подставиви под удар транспорт.
ТО ЖЕ самое привело к гибели русских офицеров.

За гибель русских офицеров евреи отчетят так, что скулить будут лет 50 ещё.

Беда в том, что гешефт делают руководители еврейского государства и лётчики, а плакать будут простые врачи, учителя, инженеры, колхозники.
Это уже всё было много раз в истории.

bugatti 23 сентября 2018 | 18:23

alexsokoll: скулитшь и врешь пока ты ))

Профессиональные действия сирийских ракетчиков столкнулись с непрофессионализмом израильских лётчиков, в связи с чем и был сбит российский самолёт.

sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:54

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

traxau_okurka 23 сентября 2018 | 18:24

alexsokoll: По поводу меткого выстрела
своих по своим могу только сказать:
долбоёбу враг не нужен,
поскольку сам себе он лютый враг.

ura_123 23 сентября 2018 | 18:38

traxau_okurka: Эпичный выстрел в ногу!
Чисто по рогозински)))

dvdd 23 сентября 2018 | 18:25

alexsokoll: ой, идиот... хотя бы как можно пристроиться истребителю за транспортником, который летит 300 кмч при том, что ф16 при 300 кмч уже сваливается в штопор?

shmuel63 23 сентября 2018 | 18:56

dvdd: Пресс-секретарь ЦАХАЛа выпустил заявление, в котором категорически опроверг выводы российской комиссии, которые были опубликованы сегодня, 23 сентября утром.
"Российские коллеги были уведомлены посредством расширенного отчета, о том, что Израиль не имеет отношения к инциденту со сбитым ИЛ-20",- говорится в сообщении.
ЦАХАЛ подчеркивает, что все оповещения сработали вовремя, и во время атаки ПВО Сирии, в результате которой был сбит Российский ИЛ-20, израильские истребители находились на своей территории.
"Обеспечение безопасности российских Войск, находящихся на территории Сирии является важным приоритетом при принятии израильским руководством решений о любых операциях и так будет и впредь, однако мы не прекратим предотвращать попытки Ирана закрепиться в Сирии и вооружить террористическую организацию Хезболла", - заявили представители ЦАХАЛа.

gru_shnik 23 сентября 2018 | 18:26

alexsokoll: мудило недоразвитое.....если ты видел ,что они пристроились к ИЛ=20, то нахер ты ракету выпустил?, Воэтому свой диванный бред иди неси своей мамаше она дебилу поверит)))

igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 18:27

alexsokoll: ну раз евреии такие зитрые, что пристраиваются, то значит рашкинцы тупые, зная такие маневры израилетян, но допускающие это. А , вообще, если честно, путинские "грачи- драчи" просто в очередной раз обделалилсь! И по старой привычке пытаются свалить на , кого- то- только штаны в дерьме всё равно у рашкинцев!

ura_123 23 сентября 2018 | 18:41

igorrrpadlowitchs: И это самолёт радиоэлектронной разведки))))

kottigr1 23 сентября 2018 | 18:42

alexsokoll: Российский самолет был сбит после 61 (ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОЙ) минуты после оповещения Израилем российской стороны о начале своей операции в Сирии. Неужели этого времени не хватило МО РФ, что бы оповестить системы ПВО о местонахождении своих самолетов ? Надо было за неделю "до" оповещать ?

Первые сообщения о пропаже российского самолета с радаров начали появляться около 01:30 ночи по московскому времени 18 сентября. Тогда СМИ растиражировали официальное сообщение Минобороны. Согласно нему, связь с Ил-20 была утеряна в 23:00 мск 17 сентября. Об этом, в частности, писало агентство ТАСС. При этом авианалет израильских ВВС, который также имел место быть в ту злополучную ночь, начался часом ранее, в 22:00 мск и длился считанные минуты. Израильтяне из нейтрального воздушного пространства запустили несколько «дальнобойных» планирующих боеприпасов GBU-39 (подтверждает российское МО) и ушли на свои аэродромы.

mozgo_prav 23 сентября 2018 | 18:44

kottigr1: Минобороны РФ утверждает, что Израиль объявил об атаке за 1 минуту до сброса бомб. Означает ли это, что радары С-400 в Хмеймиме, С-300 в Тартусе, "БУК-М2", "Тора" и "Панцирей" российской группировки в Сирии и всей морской группировки РФ до звонка, не засекли 4 F-16 Израиля?

kottigr1 23 сентября 2018 | 18:47

mozgo_prav: Тут есть большая тонкость..Израиль объявил об атаке за 1 минуту до сброса бомб, а ИЛ -20 был сбит через ЧАС после этого..

mahnozlukka 23 сентября 2018 | 18:49

alexsokoll: генерал какашкин козырной валет)))

polikarpich 23 сентября 2018 | 18:54

alexsokoll:

Я убью тебя, лодочни-и-к!!!! :-)))

Что же такое было много раз в истории, поведай. Или секрет?

alexsokoll 23 сентября 2018 | 18:56

polikarpich:

Терракты, погромы, холокост...

seryj_wolk 23 сентября 2018 | 18:15

gentar: Неужели эти дебилы- рфские генералы не понимают насколько они смешны, пытаясь свалить с себя вину за плохую военную технику и отвратительну подготовку персонала, обслуживающее ПВО?

alexsokoll 23 сентября 2018 | 18:20

seryj_wolk:

Вину сваливают трусливые евреи, которые сначала умоляли не постпвлять в Сирию с300, а потом зассали древний с200 и не придумали ничего лучше, как спрятаться за тихоходный ИЛ, подставив его под ответный огонь, погубив 15 русских офицеров.

Евреи ответят за это.

dvdd 23 сентября 2018 | 18:27

alexsokoll: да-да... ответят... запретят верхушке лечиться в Израиле и делов-то. Пойдёт твой пригожин в местную поликлинику и сдохнет в очереди. Ответят евреи, не бзди.

berg499 23 сентября 2018 | 19:01

dvdd: Ну что, вы, право слово! Негоже барям самим ходить! Ему эту поликлинику на дом привезут, вместе с очередями.

fantforbarbi 23 сентября 2018 | 18:50

alexsokoll: ))) смешно конечно,деньги не пахнут. Надо же зарабатывать))) Да? Тролль?

quietthought 23 сентября 2018 | 19:01

alexsokoll: Помощь такого пентюха,как ты,может только дискредитировать.

ur_sus 23 сентября 2018 | 18:21

seryj_wolk: //Неужели эти дебилы- рфские генералы не понимают насколько они смешны, пытаясь свалить с себя вину за плохую военную технику и отвратительну подготовку персонала, обслуживающее ПВО?//
Канешна понимают! Но кое-что ещё они ПОНИМАЮТ гораздо лучше: антисемитски настроенный пипл шавает это враньё, да добавочки попросит. Ибо этот пипл - такие же дебилы, как и генералы, а то и хуже...

ur_sus 23 сентября 2018 | 18:28

//Израилю не стоит опасаться ухудшения отношений с Москвой из-за крушения российского самолета в Сирии. Такое мнение в эфире телеканала RTVI высказал бывший посол Израиля Цви МагEн.//
"бывшим послам" всегда всё ясно. А вот мне видится другое: все эти "хороводы" вокруг Путина, которые водил Биби последние годы были "плохой идеей". У Израиля есть ОДИН большой ДРУГ - американский народ. Не президент, заметьте, а НАРОД. Поэтому, евреям не следует опасаться, что Америка отвернётся от Израиля,народ не даст. А теперь скажите мне, является ли росийский народ другом израильтян? Вот, вы и ответили...

shmuel63 23 сентября 2018 | 18:41

ur_sus: Патетики бы поменьше. При Обаме США действовали зачастую против Израиля, хотя народ американский был тот же самый, что и сейчас.

fantforbarbi 23 сентября 2018 | 18:52

ur_sus: Народы во всех странах одинаковые в основной своей массе))).Недалекие,падкие на пропаганду своих ТВмерзавцев))), мало что понимающие и мало что читающие. Ссорят народы элиты. Мелкий процентик народов. Но все беды от них.

quietthought 23 сентября 2018 | 19:03

ur_sus: Вы в курсе,что от демократов может пойти Блумберг?

michael_c 23 сентября 2018 | 18:18

Враньё враньём , а российское командование ПВО в Сирии , нужно менять .
Они просто опасны своим не профессионализмом , не понимание этого приведёт очень скоро к новой трагедии . Между Сирией и Кипром пролегают авиатрассы гражданской авиации , находящиеся в зоне поражения ...

edyunia 23 сентября 2018 | 18:23

michael_c: \\российское командование ПВО в Сирии , нужно менять\\
Как в том анекдоте, первый барак меняется бельём со вторым бараком, а тех куда в Лугандонию, так ещё с боингом не разобрались.

dvdd 23 сентября 2018 | 18:30

michael_c: слишком много написал. Правильно будет так: российское командование страной нужно менять

sumars 23 сентября 2018 | 18:23

gentar: ну так же как его сестре из МИДа, Мвньке верят)

igorrrpadlowitchs 23 сентября 2018 | 18:24

gentar: пора этому генералу поменять фамилию на Пиннокио! Потому что так , даже этот сказочный персонаж не мог врать!

sbk 23 сентября 2018 | 18:45

gentar: Зрители ТВ верят. Они и не в такое верят.

eduard53 23 сентября 2018 | 18:12

"Не дают забыть народу,
Кто им в кране выпил воду ..." (С)

alexsokoll 23 сентября 2018 | 18:15

Трусливые евреи пристроились в хвост тихоходному ИЛу старенькому, закрылись им от древней с200.
Херои, мля, спрааились подонки.
15 офицеров погибли.
:(((

zukero_ 23 сентября 2018 | 18:38

alexsokoll: Высрался? Вытри губы!

sbk 23 сентября 2018 | 19:00

alexsokoll: Иди за премиальными.

zor 23 сентября 2018 | 18:30

eduard53:Евреи виноваты.Они в свое время споили русский народ.Споенвй народ дал соответствующее потомство ,которое по пьяне сбивает свои самолеты.

wingate 23 сентября 2018 | 18:58

zor: русские пьют уже тысячи лет, когда никаких евреев и в помине рядом с ними не было, пьянка это главная скрепа русского народа.

deinozuh 23 сентября 2018 | 19:07

wingate: Пьют многие народы.Финны,к примеру.Ирландцы-это вообще пьяное быдло.Главное,чтобы был закусон,а с этим в РФ сейчас все нормально

vmaks 23 сентября 2018 | 18:14

Видеоигры..

old_skull 23 сентября 2018 | 18:16

Вот так и верь евретам...
Падлы.

wingate 23 сентября 2018 | 19:02

old_skull: - верь себе олуху и аферистам - вечным разводилам дураков из Мин.обороны и Мида, эти лицемеры и подонки тебя сто процентно обманут, ведь правда для них самая страшная вещь в жизни.

tv_victim 23 сентября 2018 | 18:17

Опять про воду из крана....

(комментарий скрыт)

ramses333 23 сентября 2018 | 18:24

Как бы все это ни кончилось большой заварушкой. Может, проще Конашенкова госпитализировать?

germanorum 23 сентября 2018 | 18:37

ramses333: Госпитализированный Конашенков обвинит в своей госпитализации Израиль

dvdd 23 сентября 2018 | 18:39

ramses333: какая завирушка? У наших ни агентов нормальных не осталось, ни зенитчиков, никого. Теперь весь мир об этом узнал.

askol2016 23 сентября 2018 | 18:32

"Вина" Израиля только в том, что он документально доказал Путину, что Ил-20 был сбит распиаренным российским комплексом С-400 Триумф. Но говорить об этом не стали, иначе посыпятся много миллиардные заказы оборонки

southbrooklyn 23 сентября 2018 | 18:32

В объяснении Конашенкова отсутствует минимальная логика. Если даже ему поверить, то получается, что израильские самолёты, спрятанные за Ил-20 были ракетчикам не видны. Они видели только российский самолёт. Так куда же они стреляли?
Логичней выглядит версия, когда израильские самолеты спрятали за собой российский Ил и в момент выстрела расступились и разбежались.
Патентую версию.

ura_123 23 сентября 2018 | 18:36

Обученные российскими военными сирийские солдатушки-бравы ребятушки сбили российским оружием ( которое кстати не поставлялось в Сирию) российский самолёт,а виноваты сионисты??? Йосиф Давидович в гробу перевернулся!

sergo_25_26 23 сентября 2018 | 18:40

Выбивают для себя бесплатное медицинское обслуживание в Израиле.

citizenkane 23 сентября 2018 | 18:44

Так я непонял... а шо етот РЕБ звездалёт ИЛ 20 там делал? И вчём проблема, с русского С400 несмогли попасть ,по сирийскому С200, пока тот подлетал к самои яркои (и наверньека эдинственнои) точке на экране радара? Так шо там с "неимеюшим аналогоф в мире" стреслось? Керосин пропили?

trans 23 сентября 2018 | 18:47

ПВО российское, ракеты российские, инструктора российские, российское командование подняло в воздух российский самолет, сбили сирийцы. Вывод - виноват Израиль.

Шойгу и его ушлепки упорно не хотят признаться что они в очередной раз обкакались.

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nostradam 23 сентября 2018 | 19:03

Израиль виноват уж тем, что побудил сирийско-российских идиотов выпустить в белый свет 130 ракет, каждая по миллиону зеелёных.
Браво, Израиль!

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