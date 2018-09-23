Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков: Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль

Министерство обороны России представило свою версию событий, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии.

Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Действия истребителей ВВС Израиля также создали угрозу гражданским самолетам, считают в Минобороны РФ.

Израиль продолжает настаивать, что его истребители не прятались за российским самолетом. В момент гибели в Сирии Ил-20 самолеты ВВС Израиля уже находились в воздушном пространстве Еврейского государства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии обороны Израиля. При этом вновь были выражены соболезнования семьям погибших и российскому народу.

Израилю не стоит опасаться ухудшения отношений с Москвой из-за крушения российского самолета в Сирии. Такое мнение в эфире телеканала RTVI высказал бывший посол Израиля Цви МагEн.

Самолет был сбит 17 сентября сирийской ракетой. В Минобороны утверждают, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским ИЛ-20 и подставили его под огонь.