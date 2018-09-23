Левые силы провели сегодня в столице марш Антикапитализм и митинг

Шествие в этом году не обошлось без скандала. В результате большинство людей участвовать в нём отказалось. И приехало только к митингу.

Шествие от метро Октябрьское поле должно было начаться в два часа. Но к этому времени через рамки металлодетекторов прошло мало людей. Хотя пришли на акцию около двухсот. Дело в том, что полиция запретила проносить любые флаги, плакаты и транспаранты. Многие решили: без символики шествие не имеет смысла. Люди повернулись, спустились в метро и со свёрнутыми красными флагами доехали до Щукинской, где позже поучаствовали в митинге. Те же, кто пошёл шествием по улицам маршала Бирюзова, а затем Василевского — в основном это были представители Союза коммунистической молодёжи и нацболы – около полусотни, без перерыва скандировали.

На митинге развернули транспаранты Даёшь новый Октябрь, Отобрать и поделить, подняли флаги. Здесь были СКМ, Левый фронт, нацболы, Объединённая компартия, Левый блок и многие другие. Ругали пенсионную реформу, президента Путина и Госдуму, повышение НДС, олигархов и защищали рабочий класс. Почему он вышел на улицу рассказал один митингующих, активист Трудовой России Эльмар Рустамов.

Активистка Левого блока Юлия принесла на акцию венок.

Некоторые участники попали на митинг ближе к его окончанию. На него пускали всего лишь через одну рамку металлоискателей, а полиция очень долго досматривала участников акции.

Антикапитализм проводится ежегодно с 2001го.