До завершения голосования на выборах губернатора Владимирской области остается менее двух часов
По последним данным явка несколько превысила показатели первого тура. Фиксируются и нарушения.
Первые данные экситполов во Владимире будут обнародованы уже в 20 часов по Москве. К шести вечера явка составила 26 процентов. Как и в Хабаровске, за губернаторство борются единоросс Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Именно он первым сегодня утром пришел на участок со своими детьми в одну из местных школ – бюллетень в урну опусти его 4-летний сын. Проголосовавшая в Доме культуры микрорайона Юрьевец Орлова призвала избирателей «голосовать душой и сердцем». На участок, по ее словам, она пришла с хорошим настроем и рассказала, что главное – в выборах чистота, о том, что настроена на победу без нарушений и на то, чтобы «нигде наши законы не нарушались». При этом на «Карте нарушений на выборах» движения в защиту прав избирателей «Голос» сегодня появилась информация о возможном вбросе бюллетеней на участке в одной из школ, а также о недопуске наблюдателей от «Яблока».
По итогам первого тура пока еще действующий губернатор Орлова набрала в два раза меньше, чем когда она избиралась впервые в 2013 году. Она и ее соперник Сипягин набрали примерно по трети голосов жителей Владимирской области.
Комментарии3
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sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:07
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
mosser 23 сентября 2018 | 18:12
Орлова-редкостная мразь
piter_ug 23 сентября 2018 | 18:31
//«голосовать душой и сердцем»//
А вот пожалуй, душой и сердцем проголосуют те, кому не досталось места у кормушки.
И они будут не за жвачных животных.