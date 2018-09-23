До завершения голосования на выборах губернатора Владимирской области остается менее двух часов

По последним данным явка несколько превысила показатели первого тура. Фиксируются и нарушения.

Первые данные экситполов во Владимире будут обнародованы уже в 20 часов по Москве. К шести вечера явка составила 26 процентов. Как и в Хабаровске, за губернаторство борются единоросс Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Именно он первым сегодня утром пришел на участок со своими детьми в одну из местных школ – бюллетень в урну опусти его 4-летний сын. Проголосовавшая в Доме культуры микрорайона Юрьевец Орлова призвала избирателей «голосовать душой и сердцем». На участок, по ее словам, она пришла с хорошим настроем и рассказала, что главное – в выборах чистота, о том, что настроена на победу без нарушений и на то, чтобы «нигде наши законы не нарушались». При этом на «Карте нарушений на выборах» движения в защиту прав избирателей «Голос» сегодня появилась информация о возможном вбросе бюллетеней на участке в одной из школ, а также о недопуске наблюдателей от «Яблока».

По итогам первого тура пока еще действующий губернатор Орлова набрала в два раза меньше, чем когда она избиралась впервые в 2013 году. Она и ее соперник Сипягин набрали примерно по трети голосов жителей Владимирской области.