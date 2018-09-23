После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «ЕР» Шпорт проигрывает
После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза. Он набирает меньше 30% голосов. У кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – около 70%.
В Общественную палату Хабаровского края поступили сообщения о нарушениях со стороны кандидата от ЛДПР Сергея Фургала и его сторонников. Об этом сообщил замглавы ОП по Хабаровскому краю Максим Григорьев.
Согласно данным ЦИК, Сергей Фургал на данный момент лидирует на выборах главы Хабаровского края.
На втором туре выборов губернатора Хабаровского края происходят массовые нарушения и провокации, направленные против кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, рассказал «Эху Москвы» лидер партии Владимир Жириновский.
Все замечания о нарушениях ЛДПР направила в ЦИК и прокуратуру, добавил Владимир Жириновский.
Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет, кто бы на них ни побеждал. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, — сообщает «Интерфакс». Ранее в ЦИКе также заявили, что результаты голосования во 2-м туре подводились оперативно, процедура подсчета голосов была прозрачной.
Комментарии18
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neyexo 23 сентября 2018 | 18:05
Думаю, к Жириновскому будут вопросы.
В т.ч. финансовые
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 18:08
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
danko1 23 сентября 2018 | 18:08
neyexo: Но когда кандидат оть ЕР проигрывает на выборах практически без выбора ставленнику Жириновского, то это сокрушительное поражение власти, т.к. голосование было протестнгым именно против ЕР и политики Путина.
bugatti 23 сентября 2018 | 18:18
danko1: вот те на..а как же что Путина поддерживает 86% населения,))) Лопнул мыльный пузырь путинской власти))
mosser 23 сентября 2018 | 18:06
И путин Навальному проиграет.
bugatti 23 сентября 2018 | 18:20
mosser: стопудово..стоит Навального допустить на первый канал и у Путина будет 10% поддержки от Пригожина)
kornienkov 23 сентября 2018 | 18:07
В итоге Единая Россия уступила ЛДПР
venq 23 сентября 2018 | 18:07
молодец хабаровский народ! изгнал еровцев и оппозиционеровцев. :D
tchizik 23 сентября 2018 | 18:19
Пора ЕР предъявлять протоколы со 100% явкой и 100% голосованием за Шпорта
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 18:21
А как 98% пересчитают, так Шпорт и победит.
Система... Всевидящее око КГБ ещё никто не отменял.
basman 23 сентября 2018 | 18:21
Рано радуетесь. Отменят результаты, как пить дать отменят! Ибо нефиг, не положено.
aantipov067 23 сентября 2018 | 18:27
А ведь это не ЕР проигрывает- это народ России Путина спускает в унитаз!
Он начал сортира, в нём и закончит!
parasuk_ 23 сентября 2018 | 18:27
Любовь народа к ер крепнет день ото дня :)
lion64__2 23 сентября 2018 | 18:28
Опять отменят результаты? Да иначе и нельзя. Если едрос получил мало голосов, это неправильное голосование.
flyholander 23 сентября 2018 | 18:28
вне зависимости от принадлежности победителя к партии "ЖИРИКА"< так хочеться надеяться, что это наконец
то начало конца путина...
kryimzdick 23 сентября 2018 | 18:30
Шпрот должен застрелиться
lion64__2 23 сентября 2018 | 18:33
kryimzdick: Не достоин почётной смерти от пули и свинца. Мыло, верёвка, осина, едрос. Вор в законе уже себя наказал. Чем этот хуже?
ivanbel 23 сентября 2018 | 18:35
А вот при избрании депутатов в Думу по одномандатным округам, второго тура нет. Поэтому Едроссы и чувствуют себя так вольготно.