После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «ЕР» Шпорт проигрывает

После обработки более 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза. Он набирает меньше 30% голосов. У кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – около 70%.

В Общественную палату Хабаровского края поступили сообщения о нарушениях со стороны кандидата от ЛДПР Сергея Фургала и его сторонников. Об этом сообщил замглавы ОП по Хабаровскому краю Максим Григорьев.

Согласно данным ЦИК, Сергей Фургал на данный момент лидирует на выборах главы Хабаровского края.

На втором туре выборов губернатора Хабаровского края происходят массовые нарушения и провокации, направленные против кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, рассказал «Эху Москвы» лидер партии Владимир Жириновский.

Все замечания о нарушениях ЛДПР направила в ЦИК и прокуратуру, добавил Владимир Жириновский.

Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет, кто бы на них ни побеждал. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, — сообщает «Интерфакс». Ранее в ЦИКе также заявили, что результаты голосования во 2-м туре подводились оперативно, процедура подсчета голосов была прозрачной.