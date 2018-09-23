В Москве через три дня ожидается первый снег

Об этом сообщили в центре погоды Фобос. Уточняется, что ночью и утром могут появиться первые снежинки, обильных осадков и снегопадов пока не ожидается, сообщает РБК.

Между тем, вчера в Москве был побит температурный рекорд 1994 года: в столице было почти 26 градусов тепла. Затем произошло резкое похолодание.