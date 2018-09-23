Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что получает письма с угрозами
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что получает письма с угрозами после призыва к ВАДА не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. Олимпийский чемпион считает, что анонимные сообщения ему отправляет русская секретная служба. Письмо было написано не на самом лучшем английском языке. Биатлонисту угрожали смертельной расправой. Шведский спортсмен добавил, что, по его мнению, допинг – важный вопрос, и он продолжит его обсуждать.
Напомним, ране Самуэльссон бойкотировал финал Кубка мира, который проходил в Тюмени.
Комментарии6
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sofia_malceva 23 сентября 2018 | 17:45
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
old_skull 23 сентября 2018 | 17:45
Думаю, лично Путин писал...
mihakr 23 сентября 2018 | 17:47
/Олимпийский чемпион считает, что анонимные сообщения ему отправляет русская секретная служба/
У человека уже крыша поехала, что ж тут поделаешь.
seryj_wolk 23 сентября 2018 | 17:59
У рфии такая репутация, что там, где это ее касается, можно поверить в любую мерзость, исходящую из нее, и не ошибиться.
sg101 23 сентября 2018 | 18:16
"Грузите Новичок бочками" Братья Роттенберги
У шведов шизофрения - обычное явление. То подводные Российские лодки во фиордах ловят, то невесть кто угрозы получает страшные... ТЕперь промахнется на этапе КМ и скажет, "Ну вот, что я говорил!!!"
Дебилы ебнутые..
alcatraz 23 сентября 2018 | 18:37
sg101: Посмотришь на твою агрессивную писанину на Эхе и впрям можно поверить в эти письма от таких же вонючих быдломесов твоих СОПЛЕменников как ты.