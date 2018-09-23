Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что получает письма с угрозами после призыва к ВАДА не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. Олимпийский чемпион считает, что анонимные сообщения ему отправляет русская секретная служба. Письмо было написано не на самом лучшем английском языке. Биатлонисту угрожали смертельной расправой. Шведский спортсмен добавил, что, по его мнению, допинг – важный вопрос, и он продолжит его обсуждать.

Напомним, ране Самуэльссон бойкотировал финал Кубка мира, который проходил в Тюмени.