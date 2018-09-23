В пермской колонии найден повесившимся нижегородский «вор в законе» Владимир Вагин
Он отбывал семилетний срок за покушение на убийство спортсмена-кикбоксера. Адвокаты Вагина не верят, что это суицид и намерены требовать судебно-медицинской экспертизы. В пермскую колонию № 11 Вагина перевели из колонии строгого режима, где он находился под круглосуточным наблюдением. До конца срока ему оставалось два года 10 месяцев, — сообщает «КоммерсантЪ».
Комментарии13
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ss2020 23 сентября 2018 | 17:38
вова пукин готовится...!)))
vilingrad 23 сентября 2018 | 17:38
Он мог многое рассказать о Вове Ссыклявом, которого короновали уже 19 лет назад...
polsan 23 сентября 2018 | 17:45
Больше ада, ещё больше ада! )
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 17:46
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
paulik69 23 сентября 2018 | 17:53
ну сдох и сдох, зачем об этом тут писать?
vik_tuar 23 сентября 2018 | 17:54
Вор в законе с 20-тилетним стажем и кучей отсидок взял и просто так повесился? Смешно,да. А перед этим он общак начальнику колонии добровольно не сдал,случаем?
timber_head 23 сентября 2018 | 18:00
Вор в законе покушался на убийство? Какого-то кик-боксера?! Сюр какой-то... ну а то что он вдруг самоубился - это вообще за гранью
curious69_ 23 сентября 2018 | 18:06
То что очередной урка откинул копыта это ХОРОШО...Но никогда не поверю .что там был суицид. А вот в будущие МАССОВЫЕ самоубийства воров в законе с партийным билетом ЕДРИСНИ ( после кончины вовы кремлёвского ) - верится ЛЕГКО.
idaforever 23 сентября 2018 | 18:19
за недавние дни третий пошел из этой категории
кто на новенького- вопрос
mosser 23 сентября 2018 | 18:19
Убили
segserg 23 сентября 2018 | 18:21
"Я слишком много знал" (с)
lion64__2 23 сентября 2018 | 18:30
Среди едросов тоже немало воров. Значит, продолжение следует...
aantipov067 23 сентября 2018 | 18:40
Россияне ненавидят воров, но ещё больше они ненавидят эту власть, присвоившую себе право казнить всех, кто у неё встал на пути.
Требуем открытого расследования!
И да, требуем перемен!