В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия»
В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые проводили акцию у здания нефтехимической компании «Сибур-холдинг». Об этом сообщает издание ОВД-Инфо. Активисты кидали в здание дымовые шашки, развернули баннер «Олигархов раскулачить», а также разбросали листовки. Среди задержанных есть несовершеннолетний. Активистов доставили в отделение. В чем их обвиняют, пока неизвестно.
Комментарии3
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murad_manapov 23 сентября 2018 | 17:45
в экстримизме?
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 17:46
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
mosser 23 сентября 2018 | 18:03
sofia_malceva: памфилова хорош