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17:30, 23 сентября 2018

После обработки более 75% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «ЕР» Шпорт проигрывает

После обработки более 75% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза. Он набирает меньше 30% голосов. У кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – около 70%.

Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет, кто бы на них ни побеждал. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, — сообщает «Интерфакс». Ранее в ЦИКе также заявили, что результаты голосования во  2-м туре подводились оперативно, процедура подсчета голосов была прозрачной.

Комментарии

25

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ugiazov 23 сентября 2018 | 17:34

Ну теперь хабаровские заживут!

sofia_malceva 23 сентября 2018 | 17:47

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

polsan 23 сентября 2018 | 17:50

да так что и другие за ЛДПР голосовать будут везде! )
Похоже, что люди готовы голосовать за кого угодно, кроме ЕР, хотя итог один!

compare 23 сентября 2018 | 17:54

polsan: к сожалению,это верно..."лдпр"-то еще гнездышко,скольких "соколят-шакалят" пригрела,да и вожак,впадающий в прострацию все чаще,неадекватен и опасен для общества,причем-реально...

rihard 23 сентября 2018 | 17:35

Это же как надо было достать людей, чтобы проиграть так клоуну из ЛДПР!

amarnsky 23 сентября 2018 | 17:41

rihard: Рабочий класс рулит! В стране дураков праздник...

banyi4 23 сентября 2018 | 17:46

amarnsky: Это почему на Украине праздник, что жирик выигрывает? Не понимаю)

zurich_106 23 сентября 2018 | 18:05

banyi4: а что ты там в Украине делаешь холоп пригожинский?

vilingrad 23 сентября 2018 | 17:36

Это какой-то...позор?

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fantforbarbi 23 сентября 2018 | 17:42

Не волнуйтесь)))Утром проснутся жители Хабаровского Края и узнают что Шпорт выиграл с перевесом 0.1%))))))))))) Панфилова сотрет слезу из другого глаза.

apontiy 23 сентября 2018 | 17:47

fantforbarbi: Естессно, ведь целая ночь впереди!

sandr 23 сентября 2018 | 18:16

fantforbarbi: ""кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза"

По законам нынешней власти это должно звучать так же, но слово "проигрывает" заменить на ВЫИГРЫВАЕТ, не меняя, кроме этого, ни одного слова

tchizik 23 сентября 2018 | 17:42

В Хакасии была бы подобная картинка, но Зимин снялся. И теперь занят реформой. Председателя правительства выбирать верховным советом...

bja_1950 23 сентября 2018 | 17:45

"Единая Россия" получила пинок под зад. Пора!

ss2020 23 сентября 2018 | 17:49

карусель клоунов и пукинских миньёнов!)))

ramses333 23 сентября 2018 | 17:50

Люди начали мстить этой власти. За нищету, за унижения, за ложь.

old_skull 23 сентября 2018 | 17:51

Учитесь,либерастня.
Даже клоуны из ЛДПР что-то выигрывают, а вы вонючие выпердки дальше 2% набрать не можете...
Ах, да у вас же еще прогулки по городу с удаком Гальпериным есть.

(комментарий скрыт)

redka17 23 сентября 2018 | 17:51

Хрен редьки не слаще.

compare 23 сентября 2018 | 17:52

отстает в гонке? а все из-за иронического "шпорт"...если бы "спорт",то глишь и первым бы финишировал...))

piter_ug 23 сентября 2018 | 17:54

Мда, придется название партии едропутов слегка корректировать.
Например, Недоединая Роисся.

beobachter 23 сентября 2018 | 17:55

https://echo.msk.ru/news/2283286-echo.html Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет

Так будут, ещё не вечер/в Москве/...

kolchak12 23 сентября 2018 | 17:59

Теперь понятно, если бы выбор был между конем и едросом победил бы первый. Какой не есть, а протест.

venq 23 сентября 2018 | 18:03

молодец xaбаровский народ! изгнал еровцев и оппозиционеровцев. :D

sandr 23 сентября 2018 | 18:13

"кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза"

По законам нынешней власти это должно звучать так же, но слово "проигрывает" заменить на ВЫИГРЫВАЕТ, не меняя при этом ни одного слова

gentar 23 сентября 2018 | 18:13

Жаль, что побеждает представитель такой партии, не знаю кандидата, но Жириновскому уже давно пора на свалку истории позор для России

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