После обработки более 75% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «ЕР» Шпорт проигрывает

После обработки более 75% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза. Он набирает меньше 30% голосов. У кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – около 70%.

Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет, кто бы на них ни побеждал. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, — сообщает «Интерфакс». Ранее в ЦИКе также заявили, что результаты голосования во 2-м туре подводились оперативно, процедура подсчета голосов была прозрачной.