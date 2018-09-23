После обработки более 75% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «ЕР» Шпорт проигрывает
После обработки более 75% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза. Он набирает меньше 30% голосов. У кандидата от ЛДПР Сергея Фургала – около 70%.
Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет, кто бы на них ни побеждал. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, — сообщает «Интерфакс». Ранее в ЦИКе также заявили, что результаты голосования во 2-м туре подводились оперативно, процедура подсчета голосов была прозрачной.
Комментарии25
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ugiazov 23 сентября 2018 | 17:34
Ну теперь хабаровские заживут!
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 17:47
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
polsan 23 сентября 2018 | 17:50
да так что и другие за ЛДПР голосовать будут везде! )
Похоже, что люди готовы голосовать за кого угодно, кроме ЕР, хотя итог один!
compare 23 сентября 2018 | 17:54
polsan: к сожалению,это верно..."лдпр"-то еще гнездышко,скольких "соколят-шакалят" пригрела,да и вожак,впадающий в прострацию все чаще,неадекватен и опасен для общества,причем-реально...
rihard 23 сентября 2018 | 17:35
Это же как надо было достать людей, чтобы проиграть так клоуну из ЛДПР!
amarnsky 23 сентября 2018 | 17:41
rihard: Рабочий класс рулит! В стране дураков праздник...
banyi4 23 сентября 2018 | 17:46
amarnsky: Это почему на Украине праздник, что жирик выигрывает? Не понимаю)
zurich_106 23 сентября 2018 | 18:05
banyi4: а что ты там в Украине делаешь холоп пригожинский?
vilingrad 23 сентября 2018 | 17:36
Это какой-то...позор?
fantforbarbi 23 сентября 2018 | 17:42
Не волнуйтесь)))Утром проснутся жители Хабаровского Края и узнают что Шпорт выиграл с перевесом 0.1%))))))))))) Панфилова сотрет слезу из другого глаза.
apontiy 23 сентября 2018 | 17:47
fantforbarbi: Естессно, ведь целая ночь впереди!
sandr 23 сентября 2018 | 18:16
fantforbarbi: ""кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза"
По законам нынешней власти это должно звучать так же, но слово "проигрывает" заменить на ВЫИГРЫВАЕТ, не меняя, кроме этого, ни одного слова
tchizik 23 сентября 2018 | 17:42
В Хакасии была бы подобная картинка, но Зимин снялся. И теперь занят реформой. Председателя правительства выбирать верховным советом...
bja_1950 23 сентября 2018 | 17:45
"Единая Россия" получила пинок под зад. Пора!
ss2020 23 сентября 2018 | 17:49
карусель клоунов и пукинских миньёнов!)))
ramses333 23 сентября 2018 | 17:50
Люди начали мстить этой власти. За нищету, за унижения, за ложь.
old_skull 23 сентября 2018 | 17:51
Учитесь,либерастня.
Даже клоуны из ЛДПР что-то выигрывают, а вы вонючие выпердки дальше 2% набрать не можете...
Ах, да у вас же еще прогулки по городу с удаком Гальпериным есть.
redka17 23 сентября 2018 | 17:51
Хрен редьки не слаще.
compare 23 сентября 2018 | 17:52
отстает в гонке? а все из-за иронического "шпорт"...если бы "спорт",то глишь и первым бы финишировал...))
piter_ug 23 сентября 2018 | 17:54
Мда, придется название партии едропутов слегка корректировать.
Например, Недоединая Роисся.
beobachter 23 сентября 2018 | 17:55
https://echo.msk.ru/news/2283286-echo.html Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет
Так будут, ещё не вечер/в Москве/...
kolchak12 23 сентября 2018 | 17:59
Теперь понятно, если бы выбор был между конем и едросом победил бы первый. Какой не есть, а протест.
venq 23 сентября 2018 | 18:03
молодец xaбаровский народ! изгнал еровцев и оппозиционеровцев. :D
sandr 23 сентября 2018 | 18:13
"кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт проигрывает, отставая больше, чем в два раза"
По законам нынешней власти это должно звучать так же, но слово "проигрывает" заменить на ВЫИГРЫВАЕТ, не меняя при этом ни одного слова
gentar 23 сентября 2018 | 18:13
Жаль, что побеждает представитель такой партии, не знаю кандидата, но Жириновскому уже давно пора на свалку истории позор для России