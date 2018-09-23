Сегодня на Чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершается второй групповой этап
Сборная России сыграет с командой Финляндии.
После первого группового раунда российские волейболисты, проиграв американцем и сербам, практически лишились шансов побороться за медали чемпионата. Но на втором этапе подопечные Сергея Шляпникова одержали две победы над командами Голландии и Италии и вернули себя в медальную гонку. Теперь, в случае победы сегодня над финской сборной, весьма средней даже по европейским меркам, наши гарантировано выходят в третий раунд.
Там 6 лучших команд будут разделены на 2 группы по три команды-участницы. По две лучшие сборные выйдут в полуфинал.
Напомним, что волейболисты сборной России еще ни разу в своей истории не брали золото чемпионатов мира.
Игра между волейболистами России и Финляндии начнется в Милане в 18 часов.
Комментарии1
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condor00 23 сентября 2018 | 17:24
Очень красивая игра. Особенно у женщин...