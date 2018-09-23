Сегодня на Чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершается второй групповой этап

Сборная России сыграет с командой Финляндии.

После первого группового раунда российские волейболисты, проиграв американцем и сербам, практически лишились шансов побороться за медали чемпионата. Но на втором этапе подопечные Сергея Шляпникова одержали две победы над командами Голландии и Италии и вернули себя в медальную гонку. Теперь, в случае победы сегодня над финской сборной, весьма средней даже по европейским меркам, наши гарантировано выходят в третий раунд.

Там 6 лучших команд будут разделены на 2 группы по три команды-участницы. По две лучшие сборные выйдут в полуфинал.

Напомним, что волейболисты сборной России еще ни разу в своей истории не брали золото чемпионатов мира.

Игра между волейболистами России и Финляндии начнется в Милане в 18 часов.