Министерство обороны РФ представило свою версию событий, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии
Министерство обороны России представило свою версию событий, которые привели к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что основные выводы не изменились: ответственность за гибель российских военных несет Израиль. Конашенков также обвинил израильскую сторону в преступной халатности и неблагодарности. По его словам, Россия ни разу не нарушила договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО – даже если при нанесении Израилем авиационных ударов создавалась угроза безопасности российских военнослужащих.
Израилю не стоит опасаться ухудшения отношений с Москвой из-за крушения российского самолета в Сирии. Такое мнение в эфире телеканала RTVI высказал бывший посол Израиля Цви Маген.
Самолет был сбит 17 сентября сирийской ракетой. В Минобороны утверждают, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским ИЛ-20 и подставили его под огонь.
Комментарии49
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ac_dc 23 сентября 2018 | 17:06
Стыд глаза не выест
wojskowy Марек Качоровски 23 сентября 2018 | 17:13
ac_dc: Да им хоть: "Ссы в глаза, а им всё божья роса" Русская пословица.
alexsokoll 23 сентября 2018 | 17:24
Мураховский подчеркнул, что израильская сторона «убедительно и слезно» попросила Россию «не выполнять этот контракт». «Мы пошли навстречу. Мы этот контракт приостановили сначала, затем прекратили», – сообщил эксперт, напомнив, что Россия вернула Сирии 400 млн долларов, которые уже «лежали в нашем родном кармане», а также понесли репутационные издержки.
В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне.
Евреи оиветят за гибель русских офицеров!!
kindman_a 23 сентября 2018 | 17:27
alexsokoll:
Все? До одного?!
Для начала наберись смелости и поробуй сделать замечание курящим и блюющим все время гопникам на твоей лестничной площадке.
edyunia 23 сентября 2018 | 17:28
alexsokoll: \\В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию\\
Кому предоставило, вате, и шо?
danko1 23 сентября 2018 | 17:29
После слов, что министерство обороны предствавило СВОЮ версию катастрофы... , можно дальше не читать.
Мало того, что все версии этого воровского и преступного МО сплошная ложь, так назвать катастрофой уничтожение самолета российского российской ракетой- это запредельная наглость.
tag188 23 сентября 2018 | 17:37
alexsokoll: Евреи оиветят за гибель русских офицеров!!
=======================
Да не волнуйся ты так, выпей валерьянки с пустырничком, или боярышника, а то уже, болезный, заикаешься.
Потерпи, скоро в России грохнется, к примеру, Ту-160, или Ту-95, и об этом позоре (сбитом Иле) все сразу забудут.
novirusich 23 сентября 2018 | 17:20
ac_dc: У российских генералов нечем стыдиться. Совесть они свою уничтожили, когда вверх лезли по головам и трупам.
Но Израиль уже ответил., что обвинений не принимает и будет в Сирии действовать, как и действовал. Спорить с российским МО не будет и надеется на дальнейшую координацию.
Эксперты отмечают много вранья и нестыковок с прежними заявлениями у Конашенкова.
Но одна рушит всю его версию.
Несовпадение версий
18 сентября агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ сообщали, что связь с Ил-20 была потеряна примерно в 23:00.
Телеканал "Звезда", курируемый министерством обороны России, сообщал в ночь на 18 сентября, ссылаясь на МО РФ: "17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20".
Хотя на карте, представленной 18 сентября МО РФ во время брифинга Конашенкова, было указано 22:07 как время исчезновения Ил-20 с радаров.
Причем уже после того, как состоялся брифинг Конашенкова, в сообщениях многих российских СМИ, включая РИА Новости и "Интерфакс", со ссылкой на МО РФ говорилось, что Ил-20 пропал с радаров около 23:00 по московскому времени (время МСК совпадает с израильским и сирийским).
alexsokoll 23 сентября 2018 | 17:26
novirusich:
О, шиз майданутый, ты теперь в евреи записался?
Дочь офицера из крыма, знаток истории, славянских языков и православия теперь ракетчик и лётчик ?
:)))))
novirusich 23 сентября 2018 | 17:33
alexsokoll: Тупон быдло, тебе важно кто тебя дрючит?
ну а почему?
Твой хозяин Пригожин ведь имеет обрез.
Тмак что ты уже всякие испытал.
eternity88 23 сентября 2018 | 17:23
ac_dc: @Конашенков заявил, что основные выводы не изменились@
Ну, это как у двоечника в школе - под нужный ответ готов любое решение подогнать, но каждый раз из-за тупости непроходимой кривой подгонка получается.
palm_coast 23 сентября 2018 | 17:07
Да израильтяне АН-20 чуть ли не за крылья подтащили к амбразуре с ракетой..
begly_ 23 сентября 2018 | 17:12
Не АН, а ИЛ. Ну какая разница, такие самолеты лет 50 как уже не делают.
ur_sus 23 сентября 2018 | 17:18
Враньё МО зашкаливает, вот простые раскладки на "жалобы" МО РФ:
1 Израиль не указал "точные координаты" обьектов атаки - это ВЫШАК! Может им надо было ещё и указать сколько самолётов будут участвовать и их типажи?
2 "обещали бить по северу" - кретинам из МО: ДА, Латакия - это СЕВЕР!
3 какого рожна эту лоханку "ил-20" российское командование не послало "полетать" на юг Сирии, пока всё закончится? Для этого было БОЛЬШЕ времени, чем надо и юг Сирии "освобождён", так ведь?
4 Почему российское командование не ЗАПРЕТИЛО сирийским ПВО вести огонь, когда Ил-20 "заходил на посадку"
5 И, наконец, последнее и главное: МО утверждает, что Ил был сбит в 22:03, а атака НАЧАЛАСЬ в 21:40. Итак, у ИЛа было 23!!!! минуты на принятие решений, ДВАДЦАТЬ ТРИ!!! Ил мог уйти КУДА УГОДНО и КАК УГОДНО.
Итак, картина вырисовывается весьма устрашающая: Израиль ввязался в "дружбу" со страной "третьего мира" в плане военных доктрин и поведения военной верхушки. Я считаю, что "русская" израильская элита, подталкивавшая израильский эстеблишмент к "дружбе" с Москвой совершили БОЛЬШУЮ (пока тактическую) ошибку. Мне бы не хотелось, чтобы из нынешних "элькиных -либерманов" появились новые "кедми".
novirusich 23 сентября 2018 | 17:30
ur_sus: По первым заявлениям российского Генштаба ИЛ-20 был сбит в 23-00.
Это вообще все в корне меняет. И вся версия Конапшенкова отправляется в помойную яму.
Несовпадение версий
18 сентября агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ сообщали, что связь с Ил-20 была потеряна примерно в 23:00.
Телеканал "Звезда", курируемый министерством обороны России, сообщал в ночь на 18 сентября, ссылаясь на МО РФ: "17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20".
Хотя на карте, представленной 18 сентября МО РФ во время брифинга Конашенкова, было указано 22:07 как время исчезновения Ил-20 с радаров.
Причем уже после того, как состоялся брифинг Конашенкова, в сообщениях многих российских СМИ, включая РИА Новости и "Интерфакс", со ссылкой на МО РФ говорилось, что Ил-20 пропал с радаров около 23:00 по московскому времени (время МСК совпадает с израильским и сирийским).
ur_sus 23 сентября 2018 | 17:36
novirusich:
Излюбленная тактика российских властей: врать много и агрессивно. Россия понимает, что все её "усилия" по "урегулированию" в Сирии не привели и не приведут ни к чему хорошему. Сейчас ищется повод, дабы повесить неудачи на "парнеров". Израиль - лишь первое звено, потом поср@тся с "союзничками": Сирия, Турция, Иран. В итоге, закончится так: "нас ВСЕ ПРЕДАЛИ! Воткнули нож в спину, подставили, подложили, подтерлись"
kara 23 сентября 2018 | 17:38
ur_sus: а что вы этих подонков отмазываете с пеной у рта? Лататакия север?
кстати,израильтяне пока не выложили свои версии случившегося,только на словах и фото склада и типа самолета подбитого. а наши уже два мультика показали
alexsokoll 23 сентября 2018 | 17:30
begly_:
А ф16 типа израиль производит?
Еврецские подонки на скоростных истребителях спрятались за стареньким ИЛом.
Трусливые подонки ссат старых С200.
Попробовали бы они спрятаться за нашими истребителями и свалить - это было хотя бы мастерством.
Сидели бы уж помалкивали, ссыкло еврейское.
Сами просили с300 не поставлять, сами же так подло поступили.
За это евреи ответят!
sam2018 23 сентября 2018 | 17:08
Сколько можно тереть эту тему ?
andre_klimov 23 сентября 2018 | 17:14
sam2018:
Не портите генералам гешефт :)
До вторника израильтяне празднуют и на глупости внимания не обращают. Так что пусть резвятся пока...
ptaxa33 23 сентября 2018 | 17:08
Эти ‘’хенералы’’ ещё одного врага нашли?!?!???!!!!!?
trans 23 сентября 2018 | 17:09
ПВО российское, ракеты российские, инструктора российские, российское командование подняло в воздух российский самолет, сбили сирийцы. Вывод - виноват Израиль.
Шойгу и его ушлепки упорно не хотят признаться что они в очередной раз обосрались.
idruker 23 сентября 2018 | 17:12
trans: Ну естественно Израиль виноват - там же министр обороны русский.
buzukin1905 23 сентября 2018 | 17:23
idruker: Какой к хренам русский? Молдавский! В переводе - гастарбайтер :) А вы и не знаете, што вечерами от евроремонтом подрабатывает - ну, кому тут обои поклеить?
beregov_net 23 сентября 2018 | 17:31
buzukin1905: Догадываюсь кем по вечерам подрабатываешь ты
begly_ 23 сентября 2018 | 17:31
buzukin1905:
Напрасно вы братец.., у нас каждый кто из СССРа, даже гастарбайтеровской национальности называется русским.
nf5096004 23 сентября 2018 | 17:14
trans: Израиль защищает свою территорию, а что там делает Россия?
kara 23 сентября 2018 | 17:11
да, напряглись израильтяне,помнят,что русские любят справедливость и если сказали, что виноваты израильтяне, значит виноваты.
edyunia 23 сентября 2018 | 17:14
kara: \\русские любят справедливость\\
ГЫГЫГЫ!!!! Справедливость, сбили сирияне, а виноваты евреи.
eternity88 23 сентября 2018 | 17:35
kara: "... русские любят справедливость..."
100500! Аки Господа Бога нашего. Любят и верят, но никогда не видели. ))))))
tv_victim 23 сентября 2018 | 17:14
Блин, они эту позорную туфту и за рубеж толкают, что ли? Ладно внутри пипл все схавает, но на международной-то арене зачем клоунами выставляться? Сверхдержава, блин....
leda53 23 сентября 2018 | 17:31
tv_victim: Интересует только картинка внутри. За рубежом "все враги, все клевещут".
aleks50 Алексей Клубников 23 сентября 2018 | 17:15
Дебилы эти лампасоносцы.
zollendorf 23 сентября 2018 | 17:16
не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО –//
Применила бы, а потом прикинула бы каких люлей отхватила.
tunis 23 сентября 2018 | 17:18
Вот за что люблю и Путина, и МО РФ, и канашкина - за абсолютную честность.
Значит, расклад был таким:
израильтяне передали русским координаты их ил20, а русские подумали, что израильтяне им шлют координаты своих самолётов, и шмальнули советской мощью.
О чем теперь канашкин и рассказывает с обидой на Израиль.
Вывод: учите английский, рашки.
piterrr 23 сентября 2018 | 17:20
И всё-то и у гопника и у его холуйского стада вояк как в 1917-м, опять во всём виновата "мировая буржуазия" и "силы враждебные веют над нами"!...Вот так гэбистская шваль из питерской подворотни и её холуйня продолжают штудировать и применять чекистские методички ..
wojskowy Марек Качоровски 23 сентября 2018 | 17:20
Тогда получается, что командиру Сирийского ПВО сбившего ИЛ 20 надо давать Героя России. Проявил бдительность, в прицеле был самолёт Израиля, т.е. всё делал как положено, а то что этот еврейский подлец увернулся и вместо себя подогнал российский самолёт, так в чём он виноват? Это конечно если следовать логике МО РФ.
tag188 23 сентября 2018 | 17:21
Хватит уже плакаться, лучше скорее отправьте в Сирию еще один Ил-20 и не забудьте подкинуть сирийским друзьям новых ракет для С-200, а то они немного поиздержались при последних стрельбах.
begly_ 23 сентября 2018 | 17:25
tag188:
Да зачем ракеты., Ил-20 можно и из рогатки подбить, как воробья.
sam2018 23 сентября 2018 | 17:28
Надо срочно передать Сирии С400 и закрыть ими всю территорию Израиля !
beobachter 23 сентября 2018 | 17:29
Канашенков сообщил, что израильтяне атаковали иранские объекты на территории Сирии в 21.40, а сирийцы сбилил Ил-20 в 22.03.
Получается, что Ил-20 прикрыл отход израильтян после атаки от огня сирийцев, и сирийцы в отместку сбили его через 23 минуты.
Эти дебилы своим враньём превращают трагедию в фарс, поскольку их версии ничего, кроме смеха, вызвать не могут....
cypher 23 сентября 2018 | 17:30
Вот что пишет по этому поводу израильский ynet.
Ложь, оправдания и игнорирование: анализ российского доклада о сбивании самолета
Только полтора из шести претензий Министерства обороны России имеет полную или частичную правду. Чтобы успокоить ситуацию, Нетаньяху, Либерман и ИДФ будут игнорировать ложь и оскорбление игнорирования расследования, представленного командующим ВВС в Москве.
Командир ВВС Израиля встретился в Москве с профессионалами, в том числе с командующим ВВС России, но в отчете Министерства обороны нет никаких следов израильских аргументов, и в докладе даже не пытаются опровергнуть или предъявить претензии к тому, что представил им генерал Норкин. Он повторяет слово в слово без изменений по его версии, поскольку он был опубликован через несколько часов после инцидента, когда российский самолет был сбит сирийской ракетой (SA5) сирийской ПВО.
Доказательство того, что российские офицеры на базе не читали битву правильно, - это первое сообщение, которое они отправили в Министерство обороны в Москве, как будто французский фрегат служил ракетам в мишенях сирийской армии в Латакии. Они также отметили цели, которые не были затронуты, например, электростанция в Латакии. Другая ошибка заключалась в том, что русские не предоставили своим сирийским союзникам электронный сигнал, который идентифицирует их как российские самолеты (объект ZAT - идентификация хищника).
Российские офицеры, работающие вместе и в сирийской зенитной системе, не контролировали зенитный огонь и экраны радаров, когда сирийские операторы нажимали на кнопки, а российские офицеры находились там, и они могли, вероятно, идентифицировать российский самолет, Отсутствие профессионализма или ошибки, они потерпели неудачу, заявив, что израильские военно-воздушные силы использовали российский самолет в качестве приманки, должны были скрыть этот провал.
Гугл-перевод, отрывки.
gregor 23 сентября 2018 | 17:30
Министерство обороны не может обвинять себя в преступной безалаберностью которое оно совершило , не может обвинять Асада , что остаётся ? Остаётся Израиль .
Всё как всегда . Уже и не интересно комментировать .
Стыдоба да и только .
Россия от моря до моря , территория бесконечная .... огромная ...
Израиль территория на столько мала , что название не помещается на карте .
Приходится ставить цифру и сноску внизу ,что это Израиль .
Израиль в кругу государств террористов ,борется с террором арабским .
А Россия с террористами дружит ,такими ,как террористы хамас ,террористы хезболла ,и всякая похожая пакость . И ещё на Израиль, Россия , свои преступления навешивает . Позорище ,однако россияне вы "великие " .
Если у вас нет воды ,виноват сантехник Вася , а не Израиль .
pavlovsky 23 сентября 2018 | 17:32
Ауу, Товарищи Генералы. Вы на войну полезли или куда? Почему же вы так обижаетесь, когда там стрелять начинают, и сразу бежите жаловаться на плохих ребят??? Похоже только так у вас получается демонстрировать боеспособность «непобедимой и легендарной»...
petrivanov 23 сентября 2018 | 17:32
Просто дебилы! Им, этим Щойгам и Коношенковам, представлены докозательства того, что сирийцы под управлением российских военных сбили российский самолёт из российского оружия тогда, когда израильсих самолётов в небе над Сирией не было!
Как на это могли повлять "преступная халатность и неблагодарность" Израиля, Латвии, Лихтенштейна или Грузии?!
kolenval99 23 сентября 2018 | 17:34
- Ты, Вася, разбил кирпичом окно и будешь наказан!
- Разбил я, но виноват Изя, его и наказывайте!
- ????
- Я же бросал кирпич в его еврейскую морду, а он увернуться посмел!!
bokken 23 сентября 2018 | 17:36
Извините, конечно, министерство ОБОсрамшись, но все понимают, в том числе и ПАПА, что это ваш косяк. Ваши ракеты , ваше офицерьё тупое при тупых же "дружественных" сирийских расчётах С-200, и ваш же допотопный "разведчик" - ИЛ, не увидевший атаку израильтян. На хера,блин, такой разведчик?!- простите мой французский.
Короче, понятно, что вы тут задницу свою красными буйками обкладываете, но лучше вам её начать уже вазелином смазывать, потому как е@ать -вас скоро будут, да-с , судари, Е@АТЬ-с!
tunis 23 сентября 2018 | 17:37
И тут на передний план выходят несколько вопросов: раз русс их там кто-то подстрелил, а значит, там полно врагов, от кого, в таком случае, Россия освободила территорию Сирии (со слов канашенкина), в три раза бОльшую, чем она есть на самом деле?
Какие задачи, со слов Путина, русская армия там полностью выполнила?
И зачем она там осталась, раз уже все задачи трижды решены?
shalunok 23 сентября 2018 | 17:38
Настаивать на доказанном вранье - высшая степень глупости.