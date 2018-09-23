Глава ЦИК не видит оснований для отмены выборов в Хабаровском крае вне зависимости от победы того или иного кандидата

Глава ЦИК Элла Памфилова не видит оснований для отмены выборов в Хабаровском крае вне зависимости от победы того или иного кандидата. При этом ранее она допустила отмену результатов в случае если подтвердится информация о зафиксированных вбросах и нарушениях.

По данным ЦИК, после обработки 60 процентов всех бюллетеней, на выборах в Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. У него почти 70 процентов голосов. За его конкурента, кандидата от «Единой России» и действующего главу региона Вячеслава Шпорта проголосовали чуть менее 28 процентов избирателей. «Мы сделали все для того, чтобы отмены не произошло, столько усилий было предпринято, чтобы там все прошло нормально», — сказала Памфилова, слова которой приводит «Интерфакс». Однако из Хабаровского края приходят довольно многочисленные сообщения о нарушениях – это и вбросы, и скупка голосов, и принуждение к голосованию военных. Ранее сообщалось о том, что предвыборные штабы обоих кандидатов подавали жалобы в связи с нарушениями во время голосования. Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что среди жалоб, поступивших в краевой избирком, тех, которые бы повлекли отмену результатов, сейчас нет.

В краевой столице уровень поддержки губернатора-единоросса заметно ниже, чем в целом по региону. Согласно данным системы ГАС-Выборы, в отдельных районах Хабаровска за Вячеслава Шпорта проголосовали только 20 с небольшим процента жителей.

Лидер губернаторской гонки по итогам подсчета голосов в Хабаровском крае сегодня не раз менялся. Поначалу, когда побеждал Шпорт, в штабе Фургала заявляли об отказе признавать итоги голосования, теперь же говорят об очевидности результата и сокрушительном поражении действующей власти.