Глава ЦИК не видит оснований для отмены выборов в Хабаровском крае вне зависимости от победы того или иного кандидата
Глава ЦИК Элла Памфилова не видит оснований для отмены выборов в Хабаровском крае вне зависимости от победы того или иного кандидата. При этом ранее она допустила отмену результатов в случае если подтвердится информация о зафиксированных вбросах и нарушениях.
По данным ЦИК, после обработки 60 процентов всех бюллетеней, на выборах в Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. У него почти 70 процентов голосов. За его конкурента, кандидата от «Единой России» и действующего главу региона Вячеслава Шпорта проголосовали чуть менее 28 процентов избирателей. «Мы сделали все для того, чтобы отмены не произошло, столько усилий было предпринято, чтобы там все прошло нормально», — сказала Памфилова, слова которой приводит «Интерфакс». Однако из Хабаровского края приходят довольно многочисленные сообщения о нарушениях – это и вбросы, и скупка голосов, и принуждение к голосованию военных. Ранее сообщалось о том, что предвыборные штабы обоих кандидатов подавали жалобы в связи с нарушениями во время голосования. Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что среди жалоб, поступивших в краевой избирком, тех, которые бы повлекли отмену результатов, сейчас нет.
В краевой столице уровень поддержки губернатора-единоросса заметно ниже, чем в целом по региону. Согласно данным системы ГАС-Выборы, в отдельных районах Хабаровска за Вячеслава Шпорта проголосовали только 20 с небольшим процента жителей.
Лидер губернаторской гонки по итогам подсчета голосов в Хабаровском крае сегодня не раз менялся. Поначалу, когда побеждал Шпорт, в штабе Фургала заявляли об отказе признавать итоги голосования, теперь же говорят об очевидности результата и сокрушительном поражении действующей власти.
Комментарии8
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banyi4 23 сентября 2018 | 17:10
Хохлатые обезьяны сейчас в шоке - за кого топить)) ни один из двух кандидатов - никак не любят хохлатых обезьян (разве только в зоопарке ))
eternity88 23 сентября 2018 | 17:21
banyi4: да на какие лады ты тут, тетерев тупорылыйй, ни токуй, а от очевидного не спрятаться - люди не за "кандидатов" голосуют, а против власти заворовавшихся бандитов. сегодня жириновским клоуном как клином клоуна путинского вышибут, а завтра и жириновского, если таким же уродом окажется. Ты запомни этот день, дятел, аукнется он еще почище оккупации-"присоединения" Крыма. С Крымом Путин словил внешнеполитическую и внешнеэкономическую изоляцию, а с этими "выборами" - очевидную и безусловную потерю доверия граждан к его представителям, а от этого границами и "контрсанкциями" не огородишься...
banyi4 23 сентября 2018 | 17:37
eternity88: Да особенно внешнеполитическая изоляция видна )))
oneoretwo 23 сентября 2018 | 17:10
...тут вижу, там - не вижу: шавка как она есть...
timwlad90 23 сентября 2018 | 17:23
Ну вообще то oneoretwo на дальний восток пошли к деньгам и рабочая сила.
Евреям есть прикрытие для разворовыания денег устраивая гулаг в этом регионе.
Евреи уже не могут в наглую просто направить деньги изданым пальцем закону и украсть их .И затем свалить на запад. .
Госпожа Собчак жаловалась на эхо москвы,там все занято и тех кто прибывает просто шкуру снимают грабя награбленное.
Потому и на украине все евреи в истерике,все что можно разворовано,драпать некуда и теперь зазывают российские танки всевозможными провокациями.
Даже угрожая оторбрать все Церкви московского патриархата.
Так что евреям теперь надобно администрацией прикрывать разворовывание бюджетных денег хотябы организуя гулаг в регионах выигрывая любыми путями выборы глав регионов,значит и команда победителя занимают все места по бюджетным потокам и командование силовиками чтобы организовывать гулаг.
tv_victim 23 сентября 2018 | 17:17
Ясен пень! Какая разница, кто из двоих из ларца победит! ЛДПР И ЕР - одна шайка.
rodnic 23 сентября 2018 | 17:21
Шо, опять рыдает навзрыд?
boltzmann_ 23 сентября 2018 | 17:22
до чего довели страну Шпроты от Едрисни, что люди готовы поменять их даже на Фингалы