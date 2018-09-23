Завтра оппозиционного политика Алексея Навального выпустят из СИЗО, где он провел 30 суток по решению Тверского суда
В понедельник, 24 сентября оппозиционного политика Алексея Навального выпустят из спецприемника, где он провел 30 суток по решению Тверского суда. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
«Алексей Навальный выходит завтра из спецприемника в 5.50 утра. Мы совсем не представляем, как это произойдет, потому что это распространенная практика, связанная с ним, когда его выпускают не из спецприемника, а ночью куда-нибудь увозят и выпускают в центре Москвы или возле какого-нибудь ОВД», — сказала она.
25 августа сотрудники полиции задержали Алексея Навального возле его дома, увезли в отделение, где он и находился до суда. 27 августа Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в столице.
Комментарии23
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leninec30 23 сентября 2018 | 16:43
Это очень хорошо!
kremlefurer 23 сентября 2018 | 16:56
leninec30: Алексей выходит, Крысоидам надеть памперсы.
nina51 23 сентября 2018 | 17:21
kremlefurer: Алексей, выходи,подлый трус )))
unprejudiced 23 сентября 2018 | 16:44
думаю скоро обратно пойдет. Персонаж же даже из спецприемника умудрялся звать людей на незаконную протестную акцию. Так что всё по той же статье обратно на 30 суток. Думаю пора в УК РФ возвращать статью за повторное нарушение организации митинга, причем наказание там от 15 лет лишения свободы делать, то есть особо тяжкое. чтоб у всяких крикунов больше не было и мыслей к чему то кого-то призывать
mosser 23 сентября 2018 | 17:03
unprejudiced: конец вам! Чуешь да? Ха
olgavik 23 сентября 2018 | 17:05
unprejudiced: Навальный вам, по-моему, не просто перешёл дорогу, а пpям бегал туда-сюда…
idruker 23 сентября 2018 | 17:15
unprejudiced: Ты кажется юрист? Ну ка растолкуй, как два административных нарушения складываются в одно уголовное.
unprejudiced 23 сентября 2018 | 17:19
idruker: Примерно также как и повторная пьянка за рулем.
democ 23 сентября 2018 | 16:48
Пора Алексею искать свой "шалаш в Шушенском" и переходить на нелегальную работу. Псы и шакалы от власти не дадут проходу.
kara 23 сентября 2018 | 16:48
ставим ставки куда после: или отдохнуть с женой или в Приморье где он призывал выйти
viktorova 23 сентября 2018 | 16:54
Очень хочется узнать, как Алексей уделает этого болвана золотова.
eternity88 23 сентября 2018 | 17:08
viktorova: совсем уж уделать не получится - законы даже нынешней РФ на золотовых не распространяются, а вот сделать из этого спесивого упыря еще большего позорного клоуна, чем тот сам из себя сделал, Навальный не преминет.
putin_itogy 23 сентября 2018 | 16:54
Ужас путинской сатрапии,
Мордор.
Под охраной 400 тысячной армии мордоворотов нацгвардии.
Москва 1984.
sasass 23 сентября 2018 | 16:56
Если выйдет и примет вызов на дуэль , то опять его запекут приписав ему предумышленное намерение к убийству государственного и политического деятеля России...
trans 23 сентября 2018 | 16:57
Крысы путинские только так гнобят людей
mosser 23 сентября 2018 | 16:58
Путина и его банду срочно арестовать!
peresvet73 23 сентября 2018 | 17:00
По сложившейся практике, завтра его снова увезут в суд и добавят срок по новому делу.
ebyliberactov 23 сентября 2018 | 17:12
Сегодня выпустят, завтра посадят это его жизнь вечно гнить в дерьме!
Ну нравится челу нюхать говно и жрать баланду флаг ему в жопу и на Эверест!
mosser 23 сентября 2018 | 17:20
ebyliberactov: у тебя сифилис
nina51 23 сентября 2018 | 17:18
И выйдет он с горящим взором
объявит выборы позором
в дуэли драться сам забздит
и с тем в Европу убежит )))))
sam2018 23 сентября 2018 | 17:18
Пора закрыть на реальный срок, иначе будет мстить - не столько за других, сколько за себя, используя любой повод - от дырок на МКС до наступления осенней погоды
в Москве !
condor00 23 сентября 2018 | 17:28
...Не бог, не царь и не герой.
zolingen 23 сентября 2018 | 17:31
Золотову бессонная ночь гарантирована )