Завтра оппозиционного политика Алексея Навального выпустят из СИЗО, где он провел 30 суток по решению Тверского суда

В понедельник, 24 сентября оппозиционного политика Алексея Навального выпустят из спецприемника, где он провел 30 суток по решению Тверского суда. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Алексей Навальный выходит завтра из спецприемника в 5.50 утра. Мы совсем не представляем, как это произойдет, потому что это распространенная практика, связанная с ним, когда его выпускают не из спецприемника, а ночью куда-нибудь увозят и выпускают в центре Москвы или возле какого-нибудь ОВД», — сказала она.

25 августа сотрудники полиции задержали Алексея Навального возле его дома, увезли в отделение, где он и находился до суда. 27 августа Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в столице.