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16:32, 23 сентября 2018

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что получает письма с угрозами

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что получает письма с угрозами после призыва к  ВАДА не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. Олимпийский чемпион считает, что анонимные сообщения ему отправляет русская секретная служба. Письмо было написано не на самом лучшем английском языке. Биатлонисту угрожали смертельной расправой. Шведский спортсмен добавил, что, по его мнению, допинг – важный вопрос, и он продолжит его обсуждать.

Напомним, ране Самуэльссон бойкотировал финал Кубка мира, который проходил в Тюмени.

Комментарии

17

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pipan 23 сентября 2018 | 16:35

Вот как мельдоний действует на несформировавшийся шведский мозг ! )

andre_klimov 23 сентября 2018 | 16:43

Спортсмену позволительно не понимать, что не все, что действует от имени государства является его структурой. Пригожинские тролли работают на государство, но являются обычым одноразовым расходным материалом, а не госструктурой.

einsam 23 сентября 2018 | 16:45

andre_klimov: При чем тут "пригожинские тролли"?

pipan 23 сентября 2018 | 16:56

einsam: Методички он перепутал ,такое бывает когда строчишь на двадцати сайтах одновременно !)

viktorova 23 сентября 2018 | 16:58

einsam: а вы почему за них вписываетесь?

timwlad90 23 сентября 2018 | 17:11

Вау ,viktorova ,ну вообще то это ты вписываешься за того кто вопит о заговоре который исходит на плохом языке любой национальности.
Это типичный еврейский пропагандисткий шаблон,где меняют только названия.и фамилии.

(комментарий скрыт)

andre_klimov 23 сентября 2018 | 16:57

za_rodinu_za_stalina:
Весь фокус в том, что мне абсолютно пофиг ваши идиотизмы.

А вот выводы шведской полиции о том, с какого сегмента рассылались эти угрозы - мне интересны. Впрочем, понятна и мотивация. Письма с угрозами "прислать отряд смерти из Москвы" начали поступать еще после его публичного призыва к бойкоту Кубка мира в Тюмени и после этого вознобновлялись строго после его выступлений против восстановления в правах РУСАДа без выполнения всех необходимых условий.

za_rodinu_za_stalina 23 сентября 2018 | 17:16

andre_klimov: да мне на таких как вы то же с пробором как и на мудока модератора

estamp 23 сентября 2018 | 16:49

Олимпийский чемпион считает, что анонимные сообщения ему отправляет русская секретная служба. 
... А еще они ему костюм обблевали и в штаны нас... следили.

oldbobby 23 сентября 2018 | 17:01

Видимо Петров с Бошировым шведского не знают (они и английский-то только с разговорником).

glebbalbesov 23 сентября 2018 | 17:03

Мдаа.. Реально большинство спортсменов мягко говоря недалекие... Пущай зарегится на йэху, тут не только пр нему, тут и по родственникам пройдутся, с самыми извращеными
формами.

don_ballon 23 сентября 2018 | 17:05

Жалкие угрозы от ублюдочного убожества. Уж спецслужбы нашли спеца, знающего шведский, а не лепили на пиджин-инглиш с помощью гугл-переводчика. России нужно думать теперь, чтобы ни один волос с головы шведа не упал.

tverboul 23 сентября 2018 | 17:05

Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке
(с)

a_111111 23 сентября 2018 | 17:05

Если на ГРУ работают гопники, это не значит что все гопники из ГРУ....

timwlad90 23 сентября 2018 | 17:07

Ну вообщето спецслужбы высчитывают на раз любые точки откуда в интернете исходят угрозы,да и ище на не совсем правильном языке.
Все следы ведут в Израиль или на Украину,но через Израиль.

nutepckuu_okypok 23 сентября 2018 | 17:09

Костлявая рука ГосДепа схватила давеча тваво Хозяина, повара Пригожина, за пухлые яйца - кто же тебе теперь кости в угол бросать будет?

ebyliberactov 23 сентября 2018 | 17:09

Ну да это мы с Кешой напИсали ему в ротик, но он же проглотил наш с Кешой анализ и ещё губки свои облизал сладострастно. А при чём здесь угрозы, когда он сам пригубился к нашим краникам?

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