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Эксклюзив Эха 16:30, 23 сентября 2018

На губернаторских выборах в Хабаровском крае после обработки 35% голосов лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Пока число проголосовавших за Фургала вдвое превышает количество голосов, набранных кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом. Между тем, по данным экзитпулов, публикованных сразу после окончания голосования ,Шпорт набирал 57% голосов, а Хургал – 43%.

При этом, 60% граждан отказались отвечать на вопрос, за кого они голосовали, об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю.

На втором туре выборов губернатора Хабаровского края происходят массовые нарушения и провокации, направленные против кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, рассказал «Эху Москвы» лидер партии Владимир Жириновский.

Все замечания о нарушениях ЛДПР направила в ЦИК и прокуратуру, добавил Владимир Жириновский.

Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет, кто бы на них ни побеждал. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, — сообщает Интерфакс. Ранее в ЦИКе также заявили, что результаты голосования во  2-м туре проводились оперативно, процедура подсчета голосов была прозрачной.

Комментарии

15

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leninec30 23 сентября 2018 | 16:32

Вырвался.

nina51 23 сентября 2018 | 16:35

по любому отменят )))

maxme Максимов Максим 23 сентября 2018 | 16:42

РЖУ НИМАГУ

jacknichols 23 сентября 2018 | 16:46

Пастбище скудеет, 8атное стадо взывает к пастухам с соседнего поля.

(комментарий скрыт)

edward_sakash 23 сентября 2018 | 16:51

после обработки 45,45 % протоколов лидирует Фургал с 69,13%

eternity88 23 сентября 2018 | 17:03

edward_sakash: Ну, в Приморском крае коммунист "проиграл" на последних 5%...

edward_sakash 23 сентября 2018 | 17:07

eternity88: тут разрыв слишком большой

eternity88 23 сентября 2018 | 17:00

"При этом, 60% граждан отказались отвечать на вопрос, за кого они голосовали, об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю..."

Прям Польша какая-то 80-ых годов - народ с властью и ее холуями в лице ГосСМИ и прикормленных ФОМов уже даже разговаривать не хочет.

"Памфилова отметила, что в ЦИК поступило большое количество сообщений о нарушениях в ходе избирательной кампании. Глава ЦИК отметила, что "немножко разочарована, хотелось бы, чтобы она была более чистая".

Ой-ёй-ёй, опять бесстыжей шлюхе придется принародно булки раздвигать - отменять результаты голосования против ее хозяев... Пожалеем Эллу Александровну - столько всего впереди, а "молодая уже не молода" и уж точно очко не стальное...

condor00 23 сентября 2018 | 17:01

А ведь в радикальной "оппозиции" скажут: какая, мол, разница в том, что чёрт побеждает чёрта? А разница в том, что в результате СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ. До которой бл.дской "оппозиции" - как Рогозину до луны.

freedom55 23 сентября 2018 | 17:11

condor00: НУ ТЫ ДАЕШЬ состязательность увидел.

echo_shar 23 сентября 2018 | 17:23

freedom55: jacknichols:
Пиши в штаты, где 200 лет подряд безотказно работает догороворняк исключительно между дем. и респ. партиями! ))))))))))

sasass 23 сентября 2018 | 17:01

Памфилова зуб имеет на Жириновского и поэтому может и навредить ему с народными голосами...)))

aleksei123m 23 сентября 2018 | 17:05

"Несчастия Эллочка" опять придется отменять...

kazak55 23 сентября 2018 | 17:09

Молодцы. Выкидывать нужно гопников и людоедов.

addi 23 сентября 2018 | 17:32

Едросня( есть такая хевра !) растекается, как навозная жижа....

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