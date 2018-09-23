На губернаторских выборах в Хабаровском крае после обработки 35% голосов лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Пока число проголосовавших за Фургала вдвое превышает количество голосов, набранных кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом. Между тем, по данным экзитпулов, публикованных сразу после окончания голосования ,Шпорт набирал 57% голосов, а Хургал – 43%.

При этом, 60% граждан отказались отвечать на вопрос, за кого они голосовали, об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю.

На втором туре выборов губернатора Хабаровского края происходят массовые нарушения и провокации, направленные против кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, рассказал «Эху Москвы» лидер партии Владимир Жириновский.

Все замечания о нарушениях ЛДПР направила в ЦИК и прокуратуру, добавил Владимир Жириновский.

Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае на данный момент нет, кто бы на них ни побеждал. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, — сообщает Интерфакс. Ранее в ЦИКе также заявили, что результаты голосования во 2-м туре проводились оперативно, процедура подсчета голосов была прозрачной.