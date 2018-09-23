Сегодня в Российской Премьер-Лиге пройдут два матча 8-го тура

В 16.30 на поле Арены Санкт-Петербург выйдут футболисты «Зенита» и «Локомотива». Лидер нынешнего первенства и прошлогодний чемпион – афиша более чем достойная. Даже не смотря на то, что железнодорожники пока никак не могут найти свою игру. И даже в первую десятку чемпионата на данный момент не входят.

Главный матч тура пройдет в Москве на ВЭБ Арене. Противостояние столичных ЦСКА и «Спартака» начнется в 19 часов. Именно эту игру покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ. Армейцы постепенно набирают обороты и не проигрывают уже пять туров кряду. А вот проблемы «Спартака», причем, не только футбольные, с каждым матчем становятся все очевиднее. Впрочем, успех в главном дерби страны вполне способен выправить ситуацию.

Завершится 8-й тур в понедельник матчем в Самаре между «Крыльями Советов» и ФК «Краснодар».