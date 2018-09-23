Два корабля ВМС Украины прошли под арками Крымского моста в сопровождении судов береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ
Два корабля ВМС Украины прошли под арками Крымского моста в сопровождении судов береговой охраны погранслужбы ФСБ России. По замыслу украинских властей поисковое судно «Донбасс» и буксир «Корец» должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.
Спасательное судно и морской буксир еще в четверг отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск Запорожской области. Для достижения финальной точки своего похода им нужно пройти из Черного моря в Азовское и миновать Керченский пролив. Накануне пресс-служба пограничного управления ФСБ сообщила, что корабли находятся в пределах исключительной экономической зоне России.
В начале сентября Совет нацбезопасности Украины принял решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море. Боле того, там было решено создать целую корабельно-катерную группировку. Важный нюанс в том, что свободного доступа к Черному морю со стороны Азова у Украины нет. Интересна и история самих кораблей, выбранных за основу для формирования будущей базы. Корабль управления «Донбасс» был построен в 69-м году, после присоединения Крыма в марте 2014 года на нем был поднят российский флаг, а украинский экипаж выведен на сушу. Однако уже через месяц судно вернули украинцам и оно буксиром было оттранспортировано в Одессу. Такая же судьба и у буксира «Корец».
В Азовском море с марта этого года сохраняется напряженность между российскими и украинскими пограничниками. Весной украинская сторона задержала российское рыболовецкое судна «Норд» с припиской к крымскому порту Керчь.
Комментарии47
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leninec30 23 сентября 2018 | 16:07
Фотографировали?
captainobvious 23 сентября 2018 | 16:33
leninec30: говорят, за селфи на фоне Крымского моста уже отправлены в отставку 40 украинских матросов, 10 офицеров и 1 контр-адмирал...
novirusich 23 сентября 2018 | 16:41
captainobvious: Поросто какоех-то горе сплошное у России сегодня
Сначала Конашенков опять обделался публично на пресс-конференции, потом вот украинцы уделали проплыв под мостом.
А еще Израиль на хър послал со всеми ипретензиями.
16:07, 23 сентября 2018
Израиль отказался прекращать удары по Сирии
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Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что планы России закрыть воздушное пространство над Сирией не изменят тактику его страны в регионе. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Kan.
«Мы действовали и будем действовать благоразумно и ответственно — и только в тех случаях, когда нет другого выбора. Поэтому наши планы не изменились и не будут меняться», — отметил Либерман.
Министр также заявил, что его страна не допустит превращения Сирии в плацдарм для иранской агрессии в отношении Израиля. Он признался в отсутствии намерений вступать в споры с Россией и выразил надежду на улучшение координации действий с обеих сторон.
Вот гад какой.
Говорит, что мы на Россию положили с прибором и предлагает это координировать
captainobvious 23 сентября 2018 | 16:49
novirusich: а ещё у нас негров линчуют
(и это вовсе не угроза, не подумайте чего лишнего...)
novirusich 23 сентября 2018 | 16:58
captainobvious: Ты из США, голубок?
Я потому и живу в России, что здесь негров не линчиют, а очень уважают.
Я как этот Жопардье и Тайсон выбрал свободу и безопасность и стал новым русским. Живу в деревне, среди баб, все муж ики спились и импотенты. так что наслаждаюсь обществом баб.
perestarok 23 сентября 2018 | 17:13
novirusich: " все муж ики спились и импотенты."
Вот до чего их Путин довёл. А с бабами не справился.
novirusich 23 сентября 2018 | 17:25
perestarok: ну куда ему с бабами, староват уже, от него даже жена ушла к молодому.
captainobvious 23 сентября 2018 | 17:17
novirusich: поздравляю, мой афрорусский брат! ты таки нашел своё простое черное счастье...))
novirusich 23 сентября 2018 | 17:23
captainobvious: А сколько счастья доставляет мое присутствие в деревне белым русским женщинам. А какие у них детишки смугленькие пошли. Рады все. Живем одной большой дружной семьей.
parasuk_ 23 сентября 2018 | 16:11
Це перемога. Бесстрашные украинские витязи всех бычков москалям распугали :)
pipan 23 сентября 2018 | 16:15
Все , их всех облучили лучами Путина ,теперь они ватники ! Хотя ...если они успели одеть шапочки из фольги и в момент прохождения под аркой были одеты в вышиванки ,в руках держали тризуб и орали " щеневмерлу" ,то скорее всего излучатели установленные на опорах моста не справились с таким противодействием ! Короче , дать всем участникам этого дерзкого похода героев украины , ведь война же идет ,а они проявили такое бесстрашие !
captainobvious 23 сентября 2018 | 16:35
pipan: и не говорите! знаменитый прорыв кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт просто меркнет на этом фоне...
evgenyspb74 23 сентября 2018 | 16:43
captainobvious: круче только перегон за ноздрю крейсер "Аврора" из Кронштадта на своё место пару лет назад.
captainobvious 23 сентября 2018 | 16:51
вам там, в столице российского флота, всяко виднее ))
tks 23 сентября 2018 | 17:23
captainobvious:
[:|•|•|знаменитый прорыв кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт|•|•|:]
Это был не прорыв, а разгром КБФ.
polba 23 сентября 2018 | 16:16
Основой ударной военной группировки будет....БУКСИР!!!!
Хохлоцирк продолжает веселить весь мир.
danko1 23 сентября 2018 | 16:22
polba: Следом туда и НАТО может прийти.
Тупица Путин всё сделал для того, чтобы НАТО приблизить к России.
nina51 23 сентября 2018 | 16:25
danko1: украины в НАТО не будет иначе война
zonda_3 23 сентября 2018 | 16:40
nina51:
"украины в НАТО не будет иначе война" -
С кем?! Воевать, как видно, ведомство Шойгу может только с самим собой.
pipan 23 сентября 2018 | 16:25
danko1: Ну да ,буксир НАТО просто до ужаса напугает Путина и он сам пойдет в Гаагу ,на это и расчет ! Это дьявольски коварный план ,вы согласны ?
polba 23 сентября 2018 | 16:31
danko1:
После 2014 года, в Азовское море НАТО прийти уже не может.
Ну а касаемо приближения НАТО к границам России, то вы снова нагло и примитивно врёте.
Оно началось в 1995 году, когда было принято решение о включении в НАТО Венгрии, Польши и Чехии.
Решение о новом расширении и принятии в НАТО ещё СЕМИ государств было принято в 1999 году.... то есть когда никакого Путина ещё и на горизонте не было.
tks 23 сентября 2018 | 17:31
polba: В 1999 году Путин был уже премьером, уважаемый. А до этого - директором ФСБ.
sg101 23 сентября 2018 | 16:40
danko1:
А так бы твоя Ната была бы в Севастополе.. А теперь из Севастополя все Черное Море простреливается. Но тебе, дуре, это мало что говорит, так что иди хер со.. пардон, борщ вари.
zonda_3 23 сентября 2018 | 16:45
sg101:
"так что иди хер со.. пардон" - оговорочка по Фрейду, ушлёпок?
unprejudiced 23 сентября 2018 | 16:49
danko1: НАТО это Болгария. а она уже сказала пока Закарпатье им не отдадут никаких украм НАТО или ЕС. Да они и вообще уже в открытую смеются над хохлами, а те визжат в бессильной злобе
Венгерские власти на фоне обострения отношений с Украиной не выполнили договоренность об изменении скандального названия «уполномоченного министра по Закарпатью», что привело Киев в ярость.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Венгрия не выполнила ключевую договоренность об изменении конфликтного названия чиновника, ответственного за помощь венграм Закарпатской области.
«Договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (31 августа об изменении названия „уполномоченного по Закарпатью“), не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться», — пояснил замминистра.
ebyliberactov 23 сентября 2018 | 17:01
danko1: Вначале тебе придётся отсосать у всего мужского населения России, а потом подставить свой засранный зад всему составу ВМФ России.
tv_victim 23 сентября 2018 | 17:10
danko1: Затупок! Как раз теперь никакое твое НАТО не придет. Не при бандеровщине, чай, теперь Крым живет, в отличие от остальной Укрогабонии....
i_c_e 23 сентября 2018 | 16:17
И с чего бы это «сохраняется напряженность между российскими и украинскими пограничниками»..?
vvpv 23 сентября 2018 | 16:27
Обосрались москали,
пропустили корабли.
pipan 23 сентября 2018 | 16:32
vvpv: Это потому что с берега корабли прикрывал Контрадмирал бронетанковых войск Украины Аркаша Бабченка на своем розовом "Абрамсе " , вот маскали и зассали !
tv_victim 23 сентября 2018 | 17:03
vvpv: Пожалели недоумков на ржавых калошах! Пусть хоть посмотрят, как люди живут, как мосты строят, как страну развивают.... Это тебе не Укрогабон какой.
nf5096004 23 сентября 2018 | 17:23
tv_victim: ну не "Адмирал Кузнецов", конечно, вот уж мир весь тогда потешился! В своем глазу бревно не видите, а только бы в чужом соломинку углядеть.
captainobvious 23 сентября 2018 | 16:31
По замыслу украинских властей поисковое судно «Донбасс» и буксир «Корец» должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море
нет, ну а что? давайте без вот этого высокомерия и пренебрежения. Русский имперский флот тоже с ботика Петра Великого начинался... азовской украинской флотилии быть! ))
(извините, не удержался)
irinakingsize1 23 сентября 2018 | 16:40
captainobvious: Ну да, с ботика начался, а Кузей кончился. Великая страна, великие достижения! Еще б только не так пыхтели....
einsam 23 сентября 2018 | 16:37
Береговая охрана РФ подстраховывала украинские посудины на тот случай, если те станут тонуть, чтобы в конечном итоге не погибли украинские моряки, которых режим Порошенко вынуждает совершать опасные странствия на проржавевшем металлоломе, во времена СССР являвшимся полноценными кораблями.
captainobvious 23 сентября 2018 | 16:47
einsam: подстраховывали на тот случай, чтобы они не затонули прямо в фарватере прохода под мостом, перекрыв тем самым (всё ещё де-юре) международный канал для кораблей...
tv_victim 23 сентября 2018 | 17:06
captainobvious: Думаю вы правы. От обезьян в бескозырках, ковыляющих на еле живых лоханях под суперсовременным, построенным по последнему слову техники мостом можно ждать чего угодно! Эти посудины еще четыре года назад на тросе тягали, где гарантия, что эти жалкие лохани не затонут вместе с макаками на борту?
nf5096004 23 сентября 2018 | 17:29
einsam: а как допотопная советская ракета сбила допотопный советский самолёт? Это великие достижения России?
estamp 23 сентября 2018 | 16:43
Это как если бы в 1942-м...
Как-то так, либеральные?
estamp 23 сентября 2018 | 16:46
И привет дежурному редактору, для которого "хозлы" и "срашка" нормально. А "хомячек" обидно.
unprejudiced 23 сентября 2018 | 16:47
Хоть своими глазами моряки увидели 9 чудо света - Легендарный Крымский Мост, самый красивый в мире.
При этом в тоже самое время.
Трое военнослужащих ВСУ в зоне «операции объединенных сил» получили ранения различной степени тяжести от взрыва своего же взрывного устройства.
Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
«Ночью 20 сентября при осуществлении смены личного состава на позиции, трое военнослужащих одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады получили ранения при подрыве на своем же минно-взрывном устройстве. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение в Северодонецк, состояние двоих оценивается как средней тяжести, одного — тяжелое», — сообщил подполковник.
Каратели хунты продолжают самоликвидироваться
i_c_e 23 сентября 2018 | 16:47
А вот сейчас хохлы откажутся от договора 2003 г. Престанет Азовское море быть «внутренним», и не то что НАТО — Сомали будет иметь право и рыбу там ловить, и боевые пироги держать. По тем же правилам, что и Охотское признано «исключительной экономической зоной», а не «внутренним». Понятно, право досмотра судов у владельцев моста, наверное, будет — но не больше чем у турков на Босфоре.
dmitry35 23 сентября 2018 | 16:57
Для Украины Керченский пролив что Босфор для Турции. Кто контролирует Керченский, тот контролирует весь бассейн Чёрного моря вплоть до Средиземного.
tatarin333 23 сентября 2018 | 16:59
Это зрада или перемога?
tks 23 сентября 2018 | 17:21
Разборки в черноморской луже.
sasass 23 сентября 2018 | 17:31
Идет война , а корабли военные шастают туда -сюда , разве такое бывает в смертоносной войне...
rena1960 23 сентября 2018 | 17:32
"...сохраняется напряжённость между украинскими и российскими пограничниками..."
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И ведь не было бы этого сегодня и сейчас...если бы "нашевсё" в 2014 году не мучился бессоницей:брать или не брать Крым...,там ведь Ливадия,где договаривались о мировом правопорядке Рузвельт,Черчиль,Сталин...,вот бы было здорово...там же определить роль РФ,встающей с колен...,не у нас маленький ВВП....но много хреновых ядерных...сами знаете что...