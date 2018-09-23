Два корабля ВМС Украины прошли под арками Крымского моста в сопровождении судов береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ

Два корабля ВМС Украины прошли под арками Крымского моста в сопровождении судов береговой охраны погранслужбы ФСБ России. По замыслу украинских властей поисковое судно «Донбасс» и буксир «Корец» должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Спасательное судно и морской буксир еще в четверг отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск Запорожской области. Для достижения финальной точки своего похода им нужно пройти из Черного моря в Азовское и миновать Керченский пролив. Накануне пресс-служба пограничного управления ФСБ сообщила, что корабли находятся в пределах исключительной экономической зоне России.

В начале сентября Совет нацбезопасности Украины принял решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море. Боле того, там было решено создать целую корабельно-катерную группировку. Важный нюанс в том, что свободного доступа к Черному морю со стороны Азова у Украины нет. Интересна и история самих кораблей, выбранных за основу для формирования будущей базы. Корабль управления «Донбасс» был построен в 69-м году, после присоединения Крыма в марте 2014 года на нем был поднят российский флаг, а украинский экипаж выведен на сушу. Однако уже через месяц судно вернули украинцам и оно буксиром было оттранспортировано в Одессу. Такая же судьба и у буксира «Корец».

В Азовском море с марта этого года сохраняется напряженность между российскими и украинскими пограничниками. Весной украинская сторона задержала российское рыболовецкое судна «Норд» с припиской к крымскому порту Керчь.